El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo recientemente que el calentamiento global es la «mayor amenaza» para este país. Sin embargo, una reciente encuesta de Rasmussen Reports muestra que la mayoría de los ciudadanos no concuerdan con el mandatario.

Delante de las tropas americanas en el Reino Unido, Biden pronunció un discurso en el que destacó lo que ocurre con el cambio climático como un factor preponderante que causa mayor preocupación a la sociedad estadounidense.

«Los militares nos sentaron y nos dejaron saber cuáles eran las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos, las mayores amenazas físicas. Esto no es una broma. ¿Sabes cuál nos dijeron los jefes conjuntos que era la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos? El calentamiento global», recalcó.

Esta alocución sirvió para rememorar sus tiempos como vicepresidente de Barack Obama, quien adhirió a Estados Unidos a los Acuerdos de París, para combatir el cambio climático.

No obstante, los números parecen llevarle la contraria al inquilino de la Casa Blanca. De hecho, una de las principales encuestadoras del país consultó a los ciudadanos sobre el tema y la mayoría de los votantes rechazan la afirmación de Biden. La encuesta se realizó entre el 10 y el 13 de junio a 900 votantes.

Cómputos recientes de Rasmussen Reports arrojan que el 54 % de los votantes no está de acuerdo con Biden, mientras que 29 % contestó que sí y 17 % dijo no estar seguro. Incluso, la mayoría de los demócratas no la identificó como la «mayor amenaza».

De acuerdo con el portal Breitbart, tampoco el 56 % los votantes independientes creen que el calentamiento global sea la «mayor amenaza» que enfrenta el país y un cuarto sigue no está seguro. Entre los republicanos el escepticismo es aún mayor. El 76 % de los republicanos rechazan la afirmación por completo.

