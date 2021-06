La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura rindió homenaje a Ernesto «Che» Guevara en el aniversario de su nacimiento. Curiosamente, el organismo a cargo de enseñar pasó por alto el legado de sangre, represión y adoctrinamiento por parte de este argentino, quien adoptó la ciudadanía cubana en medio de la revolución comunista.

Y es que Ernesto «Che» Guevara nunca guardó las formas cuando se trataba de avivar las confrontaciones en sus alocuciones. Una de las muestras más relevantes de ello es su discurso ante la ONU en 1964. Fue allí donde promovió la violencia y persecución contra la población civil que lo enfrentó y pagó con su vida.

«Fusilamientos… Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte», exclamó Guevara ante la Asamblea General de dicho organismo en aquel entonces.

Ahora, en lugar de ser repudiado por su flagrante llamado a silenciar y matar toda resistencia a su régimen de partido único, la ONU lo galardonó. Y no es la primera vez. Nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos yacía un retrato gigante del Che Guevara. Justo allí. En la sede de las Naciones Unidas en Ginebra en el 2019.

Para Hillel Neuer, director de UN Watch, organización no gubernamental fundada por exmiembros de la ONU con el objetivo de vigilar su cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, el fantasma del Che Guevara acecha a este organismo, pues no solo su rostro es visible, sino su influencia.

Por eso enfrentó a la «experta del derecho a la comida» Hilal Elver, relatora de la ONU y a quien acusa que se puso del lado del régimen de Maduro y abandonó al pueblo de Venezuela.

Esto debido a que un organismo que presuntamente vela por los derechos humanos estaba negando la hambruna que padecen los venezolanos, mientras conmemora al verdugo que hizo posible la revolución cubana que hoy drena a Venezuela de sus recursos petroleros, así como acecha a la población con fuerzas paramilitares de origen cubano.

And Che Guevara's ghost haunts the U.N. Human Rights Council. Today I had to take the floor to challenge their "right to food expert" @HilalElver for siding with the Maduro regime, and abandoning the people of #Venezuela: https://t.co/VFADFLbk3k

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) February 28, 2019