Miles de motociclistas rodearon la ciudad más poblada de Brasil en apoyo al presidente Jair Bolsonaro, lo que fue calificado como el mayor paseo motociclístico de Brasil y posiblemente del mundo. Se calcula cerca de 300.000 personas en moto, según estimaciones del Gobierno.

Es la tercera caravana multitudinaria que convoca en el último mes el mandatario brasileño. La primera fue el día de la madre, el 11 de mayo, en la capital de Brasil, Brasilia. La segunda se llevó a cabo el 23 de mayo en Río de Janeiro. Y ahora, el 12 de junio, el escenario fue Sao Paulo.

Los medios críticos al presidente destacan que se trató de un desafío a las medidas de confinamiento, distanciamiento social y sobre todo al uso de la mascarilla.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) desincentiva el uso de mascarillas al hacer deporte, puesto que dificulta la habilidad de respirar.

Pero eso no detuvo a los medios masivos en su crítica al presidente del país más grande de Sudamérica.

El paseo en moto se ha convertido en un acto de desobediencia civil impulsado por el apoyo al presidente más cuestionado internacionalmente. Se le ha acusado de ser un dictador y un fascista. No obstante, ha sido quien más libertad le ha otorgado a sus ciudadanos en cuanto a la libre circulación, libertad de culto y sobre todo de trabajar, mientras el resto de la región se ha visto empobrecida por confinamientos eternos.

El caso más evidente es el de Argentina, que se vio desplazado por Brasil, que se convirtió en el mayor exportador de carne en el mundo como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno kirchnerista.

Bolsonaro logró cambiar el significado del 1 de mayo en Brasil. De ser una fecha conmemorada por sindicalistas, socialistas y comunistas por el derecho a trabajar pasó a convertirse este año en un día para defender la libertad de poder hacerlo.

De acuerdo con las estimaciones, dos millones de brasileños se agruparon para apoyar a su presidente por permitirles trabajar. Y los resultados ya se han visto a gran escala. Brasil ha sido uno de los primeros países en el mundo en recuperar su economía a niveles previos (e incluso superiores) a los registrados al inicio de la pandemia.

«Los resultados positivos del PIB se situaron muy por encima de las proyecciones oficiales. Crecimos 1,2 % solo en el primer trimestre. Significa una fuerte recuperación económica este año. La rápida recuperación proviene de la decisión del Gobierno de mantener los signos vitales de la economía durante la crisis», explicó el ministro de Economía, Paulo Guedes, en su cuenta de Twitter.

«Nuestra bandera jamás será roja», fue uno de los gritos más prominentes de los simpatizantes de Bolsonaro. Aluden al hecho que que el comunismo nunca dominará en su tierra, lo que significa que no se someterán a su forma contemporánea: el globalismo.

Brasil ha sido foco de todo tipo de ataques por parte de medios internacionales y también de líderes mundiales, comenzando por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Macron encabezó la supuesta lucha por la protección internacional de la Amazonía. El antagonismo entre él y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, surge precisamente cuando ambos estaban por pactar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que ponía a Macron en una situación difícil, pues al ser Brasil más grande que toda Europa, comprometería a los agricultores franceses.

Surgió entonces la propuesta de quitarle a Brasil la soberanía sobre la región amazónica y entregársela al mundo, es decir, a la Organización de las Naciones Unidas, alegando que bajo Bolsonaro se estaba destruyendo.

Pero la evidencia muestra lo contrario. Los incendios se han reducido significativamente con la gestión de Bolsonaro. En realidad, la destrucción de la selva amazónica llegó a su pico más alto con el Gobierno de Lula Da Silva. En vez de ser repudiado, su funcionaria a cargo de medio ambiente, Marina Silva, formó parte del panel coordinado por la activista Greta Thunberg en la lucha contra el cambio climático el mismo año en que Bolsonaro fue denunciado por destruir la Amazonía (2019).

September is peak fire season in Brazil, but this year, fires in the Amazon region have dropped almost 20% when compared to the same period last year. Since 1998, September registers an average of over 33k fires. In 2019, the Amazon had less than 20k fires. Source: @inpe_mct pic.twitter.com/C6umoEs3hG

— Itamaraty Brazil 🇧🇷 (@Itamaraty_EN) October 2, 2019