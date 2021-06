El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue el más reciente representante en sumar su territorio a la iniciativa que han desarrollado hasta ahora ocho estados donde gobiernan los conservadores en Estados Unidos. Se trata de la aprobación de una legislación para preservar para mujeres y niñas los espacios que les corresponden dentro del deporte femenino.

La firma de esta moción viene a raíz de la detección hecha en el comportamiento de las jóvenes que, al parecer, están quedando sistemáticamente relegadas en el campo deportivo. En muchos aspectos esto se ha atribuido a que las personas trans pueden competir contras las mujeres, con la ventaja de su anatomía masculina.

Ante este escenario que se presenta como algo cada vez más frecuente, el gobernador republicano firmó el proyecto de ley que prohíbe a los hombres biológicos participar en deportes femeninos. «Nos basaremos en la biología, no en la ideología», dijo DeSantis, quien suena como el posible candidato a vicepresidente junto a Trump, en caso de que el neoyorkino confirme su postulación para 2024.

«La Ley de Equidad en los Deportes de la Mujer empoderará a las mujeres y niñas de Florida para que puedan competir en igualdad de condiciones (…) Esto ayudará a garantizar que las oportunidades para cosas como becas universitarias estén protegidas para las atletas femeninas en los próximos años», aclaró en un comunicado.

De la misma forma, en el texto también explicó explicó que encuestas han indicado que más del 60 por ciento de los estadounidenses creen que los hombres biológicos no deberían participar en deportes femeninos.

The Fairness in Women’s Sports Act ensures women and girls aren’t discriminated against in athletic competition. These female athletes deserve a level playing field and are entitled to pursue their dreams in contests that have integrity.https://t.co/S1jMGTnkZm pic.twitter.com/vrBSFFajxB

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 1, 2021