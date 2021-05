Películas para adultos solía llamarse a la pornografía. Pero el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha decidido que ahora también es apta para menores.

Recientemente incorporaron en un informe a la pornografía entre las «herramientas de garantía de la era digital y derechos del niño en línea» para lo cual los niños podrían tener acceso a material sexualmente explícito de acuerdo con su edad y madurez, y lo denominan un derecho humano.

El organismo de la ONU a cargo de la niñez asegura que la pornografía no solamente no causa daño en los menores de edad sino que además impedir su acceso puede «infringir sus derechos humanos».

Comúnmente las páginas de pornografía tienen un filtro para evitar que los menores accedan. Pero UNICEF considera que los procesos de verificación de la mayoría de edad son un obstáculo para la «educación vital en sexualidad».

There're studies about the harm porn has on young men, imagine children. Check their hard drive🚩

"A UN agency is again immersed in controversy for a recent report suggesting there is no conclusive evidence that children exposed to pornography are harmed."https://t.co/xwX28WIZml

— Lily / Mujer Guerrera (@MujerGuerrera78) May 21, 2021