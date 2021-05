Millones de dólares al servicio de una red de medios “progresistas” y organizaciones vinculadas a partidos e iniciativas políticas de izquierda (incluido el Partido Demócrata) vienen de una de las 10 mujeres más ricas del mundo. Sus acciones en Apple y Disney suman un patrimonio superior a los 16000 millones de dólares. Se trata de la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs.

Inside Philanthropy nombró a la viuda del magnate tecnológico como la «mega donante menos transparente». Tanto que se le ha comparado como el equivalente femenino de George Soros, el multimillonario que entregó 28 millones de dólares para impulsar el voto a favor de Joe Biden y legisladores demócratas en las elecciones de 2020.

Así como Soros tiene a la Open Society Foundations al servicio de su agenda política / ideológica, la viuda de Steve Jobs fundó y dirige a Emerson Collective (EC).

A través de EC, Laurene Powell Jobs habría entregado 2,5 millones de dólares al Comité Nacional del Partido Demócrata (DNC) mediante super-PAC Priorities Action USA.

Vínculos con el Partido Demócrata

El vínculo de la viuda de Steve Jobs con el partido va más allá de simples donaciones. El secretario de educación de Barack Obama, Arne Duncan, y el administrador de servicios generales, Dan Tangherlini, son parte de EC.

Incluso Jobs tiene una relación personal «estrecha» con Kamala Harris, la actual vicepresidente de Estados Unidos.

Así lo asegura Alex Marlow, editor en jefe de Breitbart en su obra Breaking the News: Exposing the Establishment Media’s Hidden Deals and Secret Corruptions, que expone las conexiones ocultas entre los medios de comunicación masivos y la izquierda activista.

The Atlantic, una trinchera de la izquierda

Basta con ver cómo en la plataforma The Atlantic ha elogiado a Harris desde las elecciones primarias del Partido Demócrata de 2019-2020.

Cabe destacar que Harris y Biden fueron rivales en las primarias de 2019. Para llegar al poder, los entonces adversarios se volvieron aliados y quedaron atrás las acusaciones de racismo contra Biden y se consagró como el primer presidente con un binomio mujer y “de color”.

El financiamiento a organizaciones demócratas por parte de la viuda de Steve Jobs también se ha rastreado a través de ACRONYM, una empresa demócrata de tecnología, que inyectó 25 millones de dólares en Courier Newsroom, que financia salas de redacción locales independientes en EE. UU.

La influencia de dicha plataforma se evidencia mediante las declaraciones de Joshua Green, de Bloomberg, quien describió a Courier Newsroom como «el plan de la izquierda para introducir noticias que influyan en los votos en Facebook Feeds» bajo el disfraz de «noticias de la ciudad de origen hiperdireccionadas».

El medio más sobresaliente con financiamiento de la viuda de Jobs es The Atlantic. Dicha plataforma se caracterizó por ser un medio alternativo. Pero tomó un giro a la izquierda “progresista” en años recientes, tiempo en el cual mudó su sede de Boston a Washington, D.C.

Es más, durante la campaña presidencial de 2020, The Atlantic publicó un artículo con fuentes anónimas sin confirmar contra el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, quien no dudó en advertir que se trataba de una noticia falsa.

Nada menos que el editor en jefe, Jeffrey Goldberg, difundió un explosivo titular en el que afirmaba que Trump había dicho que los soldados estadounidenses que murieron en la guerra eran ‘perdedores’ y ‘tontos'».

Lo acusó de haberlo dicho en Francia durante un homenaje a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial y usó fuentes anónimas para propagarlo. Incluso detractores de Trump refutaron la noticia, pues no había evidencia para sustentar dicha acusación.

La plataforma de izquierda progresista se refiere a la esposa de Steve Jobs como «una de las filántropas más importantes del mundo».

Además de The Atlantic, Jobs es inversionista en otras plataformas de noticias ubicadas en la capital de EE. UU. Entre ellas Axios que tiene un programa de televisión de HBO. También financia a Mother Jones y ProPublica, las cuales son parte de la izquierda activista.

En cuanto a redes sociales, el Colectivo Emerson se ha asociado con NowThis, una operación de videos de noticias virales de izquierda hiperpartidista dirigida a los milenials. De modo que en diversas esferas de influencia, incluido el llamado cuarto poder, estaría el dinero de la fortuna que dejó Steve Jobs al servicio de la izquierda globalista.