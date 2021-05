La Corte Suprema de Estados Unidos podría dar pie al fin del aborto legal en varias jurisdicciones de Estados Unidos. Y es que por primera vez, desde que cuentan con una mayoría conservadora de 6 contra 3, el máximo tribunal tendrá que pronunciarse —a más tardar en otoño próximo— sobre una ley estatal que restringe la interrupción voluntaria del embarazo.

Se trata del caso Misisipi. Actualmente, el estado sureño está intentando prohibir el aborto después de la decimoquinta semana de gestación. Sin embargo, esta norma estatal aprobada en 2018 por su Congreso ha sido bloqueada en cortes de menor instancia, ya que va contra del fallo del Tribunal Supremo en el caso «Roe v. Wade», que legalizó dicha práctica en 1973.



Frente a esto, el estado de Misisipi apeló al Tribunal Supremo, quien tendrá que pronunciarse probablemente a partir de septiembre. Misisipi ya prohíbe el aborto después de las 20 semanas de gestación y ha aprobado otras leyes que prácticamente impedirían esta práctica una vez que se detecta el latido del corazón del feto.

El resultado que derive sobre el caso Misisipi puede también traducirse en una decisión que muchos ven como una vía abierta para poner fin a la legalización del aborto, dada la abrumadora mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema estadounidense.

BREAKING: The Supreme Court agrees to take up a major abortion case that will give the court an opportunity to reconsider Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey. The case involves the constitutionality of Mississippi’s ban on most abortions after 15 weeks of pregnancy.

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) May 17, 2021