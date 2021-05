«Dios no puede bendecir el pecado», ha sido la postura tajante del Vaticano, respecto a la negación de bendecir uniones entre personas del mismo sexo. Pero ya se está hablando de un cisma, una separación, por causa de la decisión de la congregación de obispos alemanes que desde el 10 de mayo empezó a bendecir uniones homosexuales.

Francisco I ha sido duramente cuestionado por su aparente favoritismo por regímenes de izquierda y por empatizar con causas progresistas, muy opuesto a sus predecesores, incluyendo el papa emérito Benedicto XVI.

Tanto que meses atrás fue mediáticamente expuesto como defensor de uniones de personas del mismo sexo e incluso de la adopción homoparental.

Sin embargo, al ver sus declaraciones completas, que reflejaban su labor como Arzobispo de Buenos Aires, quedó demostrado que nunca fue así. Jamás habló de matrimonio, mucho menos eclesiástico, sino de la unión civil, un trámite legal que permite las visitas médicas y la cobertura para su pareja, entre otros servicios.

En cuanto a la familia, Jorge Mario Bergoglio se refería a que los homosexuales tienen derecho a ser amados por sus padres, no a tener hijos; cuestión que fue tergiversada.

Y esa postura quedó demostrada mediante la negación de ceder ante el reclamo de los obispos alemanes.

No es la primera vez que Alemania es sede de una ruptura tan severa en la Iglesia Católica.

Al igual que Martín Lutero, una agrupación feminista dejó sobre la puerta de la iglesia su tesis de principios. La agrupación denominada María 2.0 pedía, entre otras cosas, que hubiera mujeres sacerdotisas.

