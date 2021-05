El control por parte de Twitter y las principales redes sociales ha llegado a un punto donde se juzga la verdad, científicamente demostrada, como incitación al odio.

Por decir que los hombres no se pueden embarazar, el diputado español Francisco Contreras vio su cuenta temporalmente bloqueada.

«Es una mentira. Un hombre no puede quedar embarazado. Un hombre no tiene útero ni óvulos», dijo el parlamentario de Vox en Twitter.

La cuenta oficial del partido ya fue bloqueada en plena campaña electoral en Cataluña, lo cual denunció el vicepresidente de Vox, Víctor González como «un asalto de un poder extranjero, que ostenta una posición de monopolio y que por decisión propia ha silenciado al partido político con más crecimiento en plena campaña electoral. Con ello atenta contra la libertad de expresión y contra la esencia de la democracia».

Desde el cierre absoluto del acceso a las redes sociales al entonces presidente Donald Trump, hay una tendencia a callar voces que cuestionan al globalismo y sus agendas.

PanAm Post se comunicó con el diputado Francisco Contreras para conocer el caso más de cerca.

¿Qué le indicó Twitter al momento de advertir sobre el bloqueo?

Twitter me comunicó esto:

Hola, Fco. J. Contreras: Tu cuenta, @fjconpe, se bloqueó por incumplir las Reglas de Twitter». Específicamente, por los siguientes motivos: «Incumplir las reglas que prohíben los comportamientos de incitación al odio». No se permite amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad. Ten en cuenta que los incumplimientos reiterados pueden provocar la suspensión permanente de tu cuenta. Ve a Twitter ahora para solucionar el problema con tu cuenta.

¿Qué opina de este bloqueo?

No se trató más que de una advertencia (aunque quedé suspendido durante 12 horas) con evidente intención intimidatoria. Me parece escandaloso que Twitter catalogue como «incitación al odio» la exposición de una verdad antropológica y fisiológica incuestionable. Esto confirma una vez más que Twitter (como Facebook y otras) ya no es una plataforma neutral, sino un medio de comunicación con ideología propia. Y es la ideología «woke», en guerra con la naturaleza humana y la realidad.

¿Cree que su cargo y afiliación política influyó en la decisión?

No lo sé. Se dice que hay ojeadores de izquierdas dedicados a vigilar estrechamente las cuentas de políticos y opinadores conservadores para denunciar ante Twitter los pronunciamientos heréticos. En mi caso, se trataba de una respuesta a otro tuit (las respuestas son menos visibles), y además han tardado tres semanas en reaccionar. Si lo hubiese hecho un algoritmo, la sanción habría sido más rápida. Parece decisión de una persona.

¿Hay un perfilamiento ideológico?

Claro que Twitter tiene un sesgo ideológico. Están alineados con la nueva izquierda «woke» (identity politics, feminismo, «antirracismo», LGTB-ismo, etc.), aunque no le hacen ascos al marxismo clásico, como demuestra el guante de seda con que tratan al chavismo, el castrismo, y hasta al estalinismo (hay muchas cuentas de homenaje a Stalin o de apología de Corea del Norte que siguen abiertas).

¿Qué mensaje enviaría a los hispanos respecto a la libertad de expresión y las andanzas contra ella?

Creo que en Hispanoamérica no está aún tan avanzada la censura progre; aconsejaría a los conservadores que se movilicen para ganar la batalla cultural antes de que sea demasiado tarde. Y que peleen por su libertad de pensamiento y expresión.