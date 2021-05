En su discurso de celebración, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que a la capital de los españoles llegaban las personas que querían ser libres. Esto es cierto en todos sus matices, pues en muchos aspectos los hispanoamericanos que escaparon del socialismo en busca de libertad sumaron votos a su triunfo.

Frontalmente Díaz Ayuso elevó la bandera de Venezuela que llevaba en su muñeca y exclamó el 4 de mayo unas palabras enternecedoras que llegaron a los tuétanos de quienes captaron inmediatamente el mensaje: «Madrileño de Venezuela, madrileño de Colombia, madrileño de Cuba…».

Elecciones de Madrid | Ayuso exhibe una pulsera con los colores de la bandera de Venezuela tras su contundente victoria. “La libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla”, dijo en su discurso la presidenta de la Comunidad ➡ https://t.co/HKJfeJAuMv pic.twitter.com/d21OYuSgol — La Razón (@larazon_es) May 5, 2021

Si bien en Colombia no gobierna el socialismo, sí lo son las guerrillas marxistas que gozan de plazas en el parlamento, actúan en complicidad de la narcotiranía del país vecino y han desplazado a millones de sus hogares.

Por ello el discurso de Pablo Iglesias, aliado de Nicolás Maduro, no tuvo acogida entre los hispanoamericanos. Ni siquiera porque fue apoyado públicamente por el expresidente del Ecuador, promotor del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa.

Perdió su candidato en Ecuador. Ahora, mediante el voto de sus compatriotas y naciones vecinas, perdió también su candidato en España. Al contrario, los ecuatorianos se destacaron entre los votantes del Partido Popular, quien se embanderó de la libertad.

La emprendedora ecuatoriana Cruz Zhminay asegura que el «El 4-M se estaba jugando el destino de todos. Y entre ellos, los que tenemos nuestros negocios».

En entrevista con La Razón, asegura que lo que más le ha gustado de la presidenta es «su lucha frontal para que los pequeños negocios y emprendedores podamos obtener ayudas y, a su vez, que podamos trabajar de manera mesurada. Nos ha dado un respiro para los emprendedores. Y muchos ecuatorianos lo somos. Somos esa población activa en el sentido económico, y que contribuimos en el estado del bienestar. Ayuso ha sido la voz que ha defendido nuestros intereses». Todo ello mientras mira con tristeza la situación de su país, ahora mismo en «quiebra económica».

Dicho portal destaca que venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y demás naciones que han padecido el socialismo vieron en Ayuso a una candidata representaba para ellos todo lo opuesto a lo que sufrieron en sus países de origen.

Eso incluye la libertad de expresión. El periodista exiliado, Juan Carlos Guerrero, declaró al portal que fue uno de los señalados por el régimen chavista de Maduro.

«Si algo aprendimos en Venezuela, igual que los bolivianos con Evo Morales, es a identificar lo que no queremos en nuestras vidas. Las alternativas de gente como Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero las viví muy cerca. Recordamos cómo llegaron a Venezuela y le hacían la pelota a Chávez, sin detenerse en el hambre y la miseria del país. Tú te puedes equivocar, pero ellos viven en el error. Y los venezolanos tenemos una antena para detectar el autoritarismo. Nadie me ha lavado el cerebro: yo lo he vivido», señala. Por eso, la noche electoral fue la constatación «de que nuestro voto vale, y de que el sistema aquí funciona», exclama.

«Madrid será la tumba del sanchismo».

Logró ser parte de la derrota del socialismo que fue tal que el Partido Popular obtuvo más votos que todo el bloque de izquierda, sumando un total de 65 puestos parlamentarios a 58.

Aunque ha sido Vox el partido que más ha promovido la unidad de España con Hispanoamérica, en estas elecciones la prioridad era derrotar a los socialistas y se logró.

«Sin Vox la izquierda hubiese entrado en el gobierno, sin Vox Ayuso no podrá ser presidente», aseguró Rocío Monasterio, candidata de Vox para el gobierno de Madrid.