Los Juegos Olímpicos no permitirán eslóganes como «Black Lives Matter» en la ropa de los atletas en las sedes olímpicas, aunque sí se aprobó el uso de las palabras «paz», «respeto», «solidaridad», «inclusión» e «igualdad» en camisetas, según anunció el Comité Olímpico Internacional (COI).

Lo cierto es que la organización Black Lives Matter trasciende el tema racial. Fue fundado por tres transfeministas, dos de las cuales se declaran marxistas entrenadas, y la tercera, Opal Tometi, entregó personalmente una condecoración a Nicolás Maduro en Harlem, Nueva York, y viajó a Venezuela para fiscalizar elecciones al servicio del régimen.

De hecho, en lugar de cumplir el sueño de Martin Luther King, Jr, de ver a las personas no por su color de piel sino por su carácter, Black Lives Matter propone que hasta los impuestos se paguen según la raza, y que estos sean más altos si la persona es blanca, mientras que reclama un sueldo mínimo vital para las personas negras.

Es decir, en lugar de proponer la igualdad ante la ley, exige trato preferencial para unos y que lo subsidien otros.

Más de 3500 atletas fueron entrevistados por el COl. El 70 % dijo que «no era apropiado demostrar o expresar sus puntos de vista» en el campo de juego o en la ceremonia de apertura o clausura. El sondeo también mostró que 67 % de los encuestados desaprobaban las demostraciones en el podio.

Según informó la representante de los deportistas en la junta ejecutiva del COI, Kirsty Coventry, el Comité Olímpico Internacional no ha dicho qué consecuencias pueden enfrentar los atletas por protestar, pero se redactará una gama «proporcionada» de castigos antes de los juegos.

El Comité Olímpico Internacional pondrá en práctica la Regla 50 de la Carta Olímpica que prohíbe cualquier “manifestación o propaganda política, religiosa o racial” en los juegos.

Estas pautas también son aplicables a cualquier otra persona acreditada (entrenadores, oficiales, etc.).

Lo que no podrán hacer en medio de los Juegos Olímpicos es:

Sin embargo, aclara que durante los Juegos Olímpicos, los atletas tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista en estas situaciones:

Si un atleta o participante infringe la Regla 50 y la Carta Olímpica, cada incidente será evaluado por su respectivo Comité Olímpico Nacional, la Federación Internacional y el COI, y se tomarán medidas disciplinarias caso por caso, según sea necesario.

“En conclusión, estas pautas se han desarrollado con el objetivo de que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de la experiencia de los Juegos Olímpicos sin ninguna interrupción divisoria”, indica la declaración sobre las pautas de la Regla 50.

Los oficiales olímpicos en los Estados Unidos contradicen lo establecido por el COI. En diciembre de 2020, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos dijo que no tomará medidas si los atletas adoptan consignas activistas como levantar los puños o arrodillarse durante el himno nacional en sus pruebas de eventos antes de las olimpiadas de Tokio. También admiten que los atletas usen ropa con frases como «Black Lives Matter». No obstante, el COI limita el uso de ese tipo de lenguaje.

BREAKING: Taking the knee for Black Lives Matter will be BANNED at Tokyo Olympics as IOC seeks to punish those who choose to make political protestshttps://t.co/eD7LILP7UH

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 22, 2021