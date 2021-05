La expulsión de Donald Trump de Facebook será permanente, según anunció la junta de la corporación digital este miércoles 5 de mayo. Trump ha denominado la decisión como una «vergüenza absoluta».

Facebook cerró su cuenta el 6 de enero del presente año, al igual que Twitter y las principales redes sociales, luego de una irrupción en el Capitolio, en medio de la votación para la certificación de los resultados electorales.

Las plataformas digitales acusaban al entonces presidente de EE. UU. de instigar a la violencia, cuando en realidad sus últimas publicaciones eran un llamado no solo a la paz sino a respetar la ley y el orden.

Cuatro meses después la Junta de Supervisión independiente de Facebook decidió que mantendrá las restricciones contra la cuenta de Trump.

Facebook mira para otro lado con las cuentas de dictadores mientras suspende la de Trump https://t.co/B6siY7MMer Por @fj_calero — ABC.es (@abc_es) May 5, 2021

En vista de que Trump aspira a volver a la Casa Blanca, su equipo reclama que la plataforma de redes sociales es «esencial» para las elecciones de 2024.

Trump todavía está vetado de otras redes sociales como Twitter, YouTube e Instagram. Pero de acuerdo con Axios, Facebook es la plataforma más importante para lograr el retorno al poder.

Aunque todavía no ha anunciado su candidatura formalmente, en entrevistas recientes Trump dijo que su favorito como binomio es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que se ha destacado por combatir la ideologización antiamericana en las escuelas y por defender la libertad de trabajar de los ciudadanos, en medio de la pandemia.

Además, en entrevista con la comentarista Candace Owens, dijo que ella sería una opción fantástica como vicepresidente, en respuesta a la propuesta que ella le hizo.

La actual vicepresidente, Kamala Harris, ha sido destacada por los medios masivos, no por su historial profesional sino por el hecho de ser una mujer «de color».

Candace Owens también lo es, lo cual pondría a prueba el discurso de sus detractores si aplican la misma lógica a una mujer conservadora.

Para enfrentar el ostracismo inducido por las principales plataformas digitales, Trump anunció el lanzamiento de From the Desk of Donald J. Trump.

Desde allí podrá comunicarse directamente con sus seguidores. E igual que una red social promedio, podrá compartir fotos, videos y comentarios públicos.

No obstante, el equipo de Trump insistirá en apelar ante Facebook para la campaña de 2024.

Trump gastó millones en publicidad en Facebook

Solo en la campaña presidencial de 2020 Trump gastó alrededor de 160 millones de dólares en anuncios de Facebook.

No solo invirtió dinero en esa plataforma sino que además sirvió para recaudar fondos entre 2016 y 2020, lo mismo para animar a sus simpatizantes.

Frente a este nivel de censura, el posible binomio presidencial de Trump, Ron DeSantis, está por firmar un proyecto de ley que impediría a las redes sociales callar a los políticos en campaña electoral.