Estados Unidos ha sido el país más golpeado por la pandemia del coronavirus y su economía padece las consecuencias. Un nuevo estudio muestra que acorde más severas son las restricciones para intentar frenar el COVID-19 mayor es el desempleo. Sin embargo, las diferencias en las tasas de mortalidad no son discernibles.

WalletHub, un sitio web de finanzas personales con sede en Washington, D.C., evaluó el impacto económico de las medidas restrictivas y mostró que las continuas medidas de bloqueo no parecen salvar vidas.

Los cinco estados con los bloqueos más estrictos durante el último año (Hawái, California, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York) tienen tasas de desempleo promedio de 8,06 %.

Comparativamente con Hispanoamérica parecen no ser muy altas. No obstante, con respecto a la situación previa a la pandemia, duplica la cifra que registraba EE.UU. Bajo la administración de Donald Trump, la Unión Americana llegó al pico de desempleo más bajo en su historia: 3,5 %.

En contraste, en los cinco estados con las restricciones más flexibles, el desempleo se ubica en solo 3,48 %.

La relación entre la rigurosidad del bloqueo estatal, cuantificada mediante un promedio simple de cuatro mediciones de bloqueo de mayo, julio, octubre y enero de WalletHub y las tasas de desempleo en marzo, de la Oficina de Estadísticas Laborales, es fuerte y estadísticamente significativa.

Hemos encerrado a la economía, en lugar del virus, espetó al respecto el New York Post.

