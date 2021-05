Tanto la Cámara como el Senado de Florida votaron esta semana para aprobar una legislación que castigaría a las empresas de redes sociales por prohibir a los políticos en sus plataformas. Este estado sería el primero de la nación en tomar una medida de fuerza respecto al proceder de las denominadas Big Tech.

Y es que la censura y posterior expulsión de todas las redes sociales del entonces presidente Donald Trump dejó un precedente histórico respecto al poder de estas plataformas para no solo callar voces, sino también marcar la opinión pública.

Después, los servidores de internet empezaron a negar acceso a las plataformas alternativas. Con lo cual se diluye el clásico argumento de la legitimidad del propietario a negar acceso, pues ya no queda salida.

Además, al ser espacios de dominio público en teoría de libre acceso, abre una nueva disyuntiva en el ámbito público-privado.

El legislador republicano de Florida John Snyder aclara que este proyecto de ley no se trata del presidente Trump, aunque él fue afectado por estas medas. Exclama Snyder que «este proyecto de ley trata sobre los 22 millones de floridanos y sus derechos de la Primera Enmienda».

Frente a esto, la Cámara y el Senado del estado de Florida votó a favor de prohibir la censura contra políticos en redes sociales.

