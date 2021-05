«Yo autorizo al presidente». Esta fue la consigna principal que unió a millones de brasileños bajo un grito que deja en claro a los demás poderes de la República —que hoy pretenden desestabilizarlo— que el pueblo eligió a Jair Bolsonaro y no permitirán que pasen por encima de su voluntad.

Un millón de brasileños se reunieron en la icónica Avenida Paulista para manifestarse a favor de su presidente que defiende su libertad de trabajar, también en contra de las medidas del encierro de los gobernadores, fenómeno que se replicó en las capitales de múltiples estados del país más grande de Sudamérica.

«¿Cómo está la Avenida Paulista? ¡ATESTADA! Brasil quiere deshacerse de los lazos del comunismo y el socialismo «fabiano». Todos juntos por el país, todos juntos con el presidente Bolsonaro», reclama la abogada especializada en derecho tributario Fabiana Barroso.

Su reclamo y la imagen muestra el fin de una era. En lugar de los sindicatos que tiñeron de rojo a Brasil, cuando fue sede del Foro de Sao Paulo, ahora el país reclama libertad.

E a Paulista tá como? LOTADA!

O Brasil 🇧🇷 quer se ver livre das amarras do comunismo e do socialismo “fabiano”. Todos juntos pelo país, todos juntos com o Presidente Bolsonaro @jairbolsonaro #EuAutorizoPresidente pic.twitter.com/5eHN29747O

— Fabiana Barroso (@fabifbbr) May 1, 2021