Joe Biden aún no ha llegado a los primeros 100 días de gobierno y sus cifras de aprobación ya son bajas. Pero las de su vicepresidente Kamala Harris son aún peores.

El índice se empezó a medir en 1945. Desde entonces, Biden ocupa el tercer lugar más bajo en la historia. Y Kamala Harris está más abajo de su predecesor, Mike Pence.

En abril de 2017 Pence tenía un índice de aprobación del 50 %, Harris no supera el 49 %.

La frontera sur es el tema que más ha golpeado la aprobación del binomio demócrata. Solo el 34 % de los encuestados aprueba la gestión de Biden en materia fronteriza.

Harris anunció el 25 de abril que «sostendrá una reunión virtual con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 7 de mayo con el fin de charlar sobre la plantación de árboles.

El video de una bebé centroamericana de seis meses arrojada al río por los coyoteros, luego de que estos le rompieron una pierna a su madre a golpes y dos niñas pequeñas lanzadas desde el muro fronterizo mostraron la situación de los inmigrantes ilegales y la violencia a la cual están expuestos. Por ende la inacción por parte de Biden y Harris ha disminuido su apoyo.

En lugar de exponer el horror al cual están expuestos los migrantes, Harris ha edulcorado la experiencia con un libro infantil escrito por ella que se entrega a los niños inmigrantes al llegar a California como parte de su bienvenida.

Tanto la Casa Blanca como el equipo de Harris han negado el uso de fondos públicos para la entrega de estos libros y el equipo de ella niega su rol en esta actividad, alegando que fue decisión de los donantes corporativos.

Aún no ha sido esclarecido si Harris está ganando dinero con la distribución de su libro «Los superhéroes están en todas partes«.

Como consecuencia, legisladores republicanos la están cuestionando duramente.

Vice President Harris refuses to visit the southern border.

But some migrant children are given a copy of her book upon arrival to the USA.

Nothing to see here!https://t.co/GUzpdvoqOn

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) April 26, 2021