Aunque el Partido Comunista de China (PCCh) prohibió Facebook, lo instrumentaliza para propagar información a su favor en el extranjero. Musulmanes felices aparecen en la última campaña del régimen. Por ello empleados de Facebook se han preocupado. Pues existen múltiples denuncias de abusos y persecución contra la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang.

Lo que hace el régimen contra los uigur califica como genocidio

Genocidio es el término adecuado, debido a que la tasa de natalidad de los uigur cayó 24 % desde 2019 en la región de Xinjiang, lo cual constituye una reducción considerable de la población.

Alrededor de un millón de musulmanes permanecen en campos de trabajo forzado en China.

Los uigur son perseguidos por su etnia y su fe. Son esterilizados y acusan que sus órganos sustraídos por el régimen comunista.

Dado el historial de persecución, personal de Facebook está expresando su preocupación en foros de mensajes internos sobre el hecho de que la empresa esté sirviendo a favor de la propaganda estatal, destacando las publicaciones patrocinadas de organizaciones chinas que pretenden mostrar a los uigures, minorías étnicas musulmanas, prosperando en la región china de Xinjiang.

Tanto Estados Unidos como algunos gobiernos europeos han denunciado el genocidio contra los uigures, citando una campaña que incluye adoctrinamiento político, internamiento masivo y esterilizaciones forzadas.

Pero Facebook no ha determinado si actuar sobre las preocupaciones. Según The Wall Street Journal Facebook está observando cómo las organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) responden a la situación en Xinjiang.

Informan que la ONU pidió esta semana a las empresas que realizan negocios vinculados a Xinjiang que emprendan una «debida diligencia significativa en materia de derechos humanos» en sus operaciones.

No obstante, un portavoz de Facebook dijo que los anuncios publicados por Pekín pertenecientes a Xinjiang no violan las políticas actuales siempre que los anunciantes sigan las reglas de Facebook al comprarlos. Dijo que la compañía está monitoreando los informes de la situación en Xinjiang «para ayudar a informar nuestro enfoque y diligencia debida sobre este tema».

Facebook está prohibido en China

China tiene la mayor población mundial. Pero este público está fuera del alcance de Facebook, pues está prohibido por el régimen usar esta red social. De modo que estas publicidades finalmente le dan acceso a la corporación a ese mercado.

En vista de que el régimen comunista controla el contenido de Internet y restringe, elimina o prohíbe el contenido que considera que no es del interés del Estado, no hay acceso a diversas plataformas.

Así como China tiene la gran muralla, en el ámbito cibernético se le ha apodado el Gran Cortafuegos (Firewall) a su sistema de control sobre el Internet.

El Gran Cortafuegos evita que los usuarios accedan a sitios de noticias extranjeros como la BBC, The New York Times y The Wall Street Journal, entre otros. Los servicios web extranjeros que están bloqueados incluyen Facebook, Google, Twitter, Instagram, Snapchat, Yahoo, Slack y YouTube.

Pese a haber sido censurado por el régimen, Facebook ahora le facilita al régimen un sistema de propaganda para encubrir los abusos contra las minorías étnicas y religiosas.