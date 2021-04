Murió un policía y otro lucha por su vida, luego de que un civil embistió una barricada con su automóvil en las inmediaciones del Capitolio en Washington, D.C.

Las especulaciones iniciales fueron que se trataba de un simpatizante del expresidente Donald Trump y que incluso sería un «supremacista blanco».

No obstante, fue al revés. Era la antítesis de un patriota. Se trata de Noah Green, un hombre negro, a su vez seguidor del Islam. Su segundo nombre, Ricardo, indicaría que posiblemente tiene ascendencia hispana también.

Antes de que Facebook eliminara su perfil aparecía todavía una publicación en la que decía que EE. UU. era el enemigo # 1 de la población negra.

Noah Ricardo Green appears to have had a good life. He graduated from Christopher Newport University last year. He played football there.

In one of his last IG posts before his deadly attack, he wrote: "The US Government is the #1 enemy of Black people!" https://t.co/w5vlhL9m4B pic.twitter.com/twv4yupc2u

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 2, 2021