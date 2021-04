Polonia resistió al socialismo en su variante nacionalista, el nazismo, y en su variante internacionalista, el comunismo, por ello hoy le dice no al marxismo en su forma progresista, como es el caso de Black Lives Matter.

Durante un partido de fútbol contra la selección de Inglaterra, los anglosajones se arrodillaron en solidaridad con el movimiento por la «justicia social».

Pero los polacos dijeron no. A través de internet sus conciudadanos explicaron que: «Los polacos sólo se arrodillan ante Dios o cuando proponen matrimonio a una mujer».

Los polacos no se someten a Black Lives Matter.

Poland national team refuses to show submission to Black Lives Matter: https://t.co/dHdGKLXNRf

— Counting Stars 🇪🇸 (@ElentirENG) April 1, 2021