El Viernes Santo es uno de los días más sagrados para los cristianos en el mundo, en particular en Estados Unidos, una nación construida e inspirada en la libertad de culto. Pero la actual administración demócrata ha demostrado que esto no está dentro de sus prioridades.

Al contrario, se le negó el acceso a un ministro presbiteriano que quería orar por la nación. Y como respuesta, él está demandando a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, a la Junta de Policía del Capitolio de EE. UU. y al sargento de Armas del Senado, alegando que están violando sus derechos garantizados en la Primera Enmienda.

La libertad de culto, libertad de expresión y libertad de asamblea/reunión están garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. Además de la Primera Enmienda, el reverendo Patrick Mahoney afirma que la prohibición de realizar la vigilia viola su derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

La demanda de Mahoney fue presentada en su nombre por el Center for American Liberty.

«Negar a un ministro y feligreses fieles la capacidad de orar fuera del Capitolio de Estados Unidos es insondable y viola las garantías de la Primera Enmienda para los foros públicos tradicionales», dijo el director ejecutivo del centro, Harmeet K. Dhillon, en un comunicado.

"Rev. Patrick J. Mahoney vs Honorable Speaker Nancy Pelosi." I LIKE the sound of that! The front page of our planned federal lawsuit after we were denied the right to have our Good Friday Service at the U.S. Capitol Building. #ProtectFreeSpeech @mschlapp @mercedesschlapp pic.twitter.com/DPYrK0kPh7

— Rev. Patrick Mahoney (@revmahoney) March 25, 2021