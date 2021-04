Las restricciones por causa de la pandemia han reducido la libertad en el mundo entero. En el caso de EE.UU., agravaron el cierre de iglesias; al menos tres al día. «Si bien el número exacto de cierres de iglesias es difícil de precisar, una estimación conservadora es que miles de iglesias estadounidenses cierran cada año», dijo la encuestadora Gallup.

Por primera vez en 80 años, y probablemente por primera vez en su historia, EE. UU. dejó de ser un país mayormente cristiano.

Según la última encuesta de Gallup, solo 47 % de los estadounidenses pertenecen a una iglesia, sinagoga o mezquita. La cifra más baja desde 1937,

Aunque los jóvenes son los que menos concurren, Gallup detalló que en todos los grupos etarios ha declinado. Sin embargo, entre los conservadores, votantes del Partido Republicano, la concurrencia sigue siendo alta: 65 %. Mientras que entre los demócratas es de apenas 46 %.

Los «progresistas» en español, «liberals» en inglés, aparecen como el grupo que menos adhesión tiene a una confesión religiosa: 35 %.

Even with Easter less than a week away, America just isn’t into churches anymore.

For the first time in eight decades, and likely ever, church membership for those in a country built on the freedom to worship has fallen below 50%.https://t.co/9azrgorBs1

