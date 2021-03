La administración de Joe Biden tiene en su contra una demanda de 21 estados por revocar el permiso presidencial de 2019 para el oleoducto Keystone XL que iba a vincular a EE. UU. con Canadá, lo cual sacrificó miles de fuentes de trabajo.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este jueves que junto al estado de Montana están presentando una demanda que establece que el presidente Biden no tiene la autoridad unilateral para cambiar la política energética que ha establecido el Congreso.

“El poder de regular el comercio exterior e interestatal pertenece al Congreso, no al presidente”, dijo el fiscal general de Montana, Austin Knudsen.

“Este es otro ejemplo de Joe Biden que se extralimita en su papel constitucional en detrimento de los habitantes de Montana”, aseguró Knudsen.

“Ni siquiera hay un beneficio ambiental percibido en sus acciones. Su intento de cancelar el oleoducto Keystone XL es una señal de virtud vacía para sus ricos donantes de la élite costera. Muestra el desprecio de Biden por las comunidades rurales en Montana y otros estados a lo largo del camino del oleoducto que se beneficiarían y apoyarían el proyecto», agregó.

Once again, I’m taking on this reckless administration as they seek to destroy people’s livelihoods. Texas and Montana lead a coalition of states suing The Biden administration over the shutdown of the Keystone XL pipeline. #keystonepipeline https://t.co/i8DjhDPdLX

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) March 17, 2021