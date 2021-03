Twitter tiene 30 días para eliminar el contenido ilegal, de lo contrario no podrá seguir operando en Rusia. De acuerdo con el Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, el contenido prohibido en el centro del conflicto involucra más de 3000 publicaciones que contienen información sobre suicidios, pornografía infantil y drogas que aparentemente han permanecido en línea desde 2017.

Este miércoles 16 de marzo, el Kremlin defendió las acciones del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones hacia Twitter como un intento de obligar a la plataforma a seguir la ley rusa, que «claramente viola». ¿Realidad o excusa de Moscú para limitar la libertad de expresión?

Vadim Subbotin, subdirector de Roskomnadzor, dijo que Twitter no estaba reaccionando a las solicitudes del regulador para eliminar contenido ilegal que incluye pornografía infantil. «Twitter no está respondiendo como debería», aseguró.

Russia announces they will ban Twitter in 30 days if they do not take down child porn content https://t.co/rgnpI684Oq

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) March 16, 2021