Cada vez salen a la luz más reclamos y evidencia que muestra cómo la organización Black Lives Matter (BLM) no ha beneficiado a quienes dice ayudar sino a la dirigencia. El último caso reveló que alrededor de medio millón de dólares de las donaciones recaudadas fueron directamente al bolsillo de quien manejaba la página de Internet.

Para septiembre de 2020, luego de cuatro meses de valerse de la tensión social desatada en las calles de EE. UU., el FBI anunció que el administrador de la página Black Lives Matter de Atlanta fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por malversación de 200.000 dólares en donaciones.

Tres cargos de lavado de dinero y un cargo de fraude electrónico pesan sobre Tyree Conyers-Page, alias Maejor Page, por parte de un gran jurado federal en Cleveland, Ohio.

El Departamento de Justicia (DOJ) ya emitió un comunicado de prensa al respecto. Aunque el caso se resolvió a nivel local trascendió la noticia a nivel federal.

Toledo Man Charged with Using ‘Black Lives Matter of Greater Atlanta’ Facebook Page to Defraud Donors: Sir Maejor Page of Toledo, Ohio, has been charged with three counts of money laundering and one count of wire fraud. https://t.co/JdNWG3zhoH — FBI Cleveland (@FBICleveland) March 15, 2021

“Page está acusado de utilizar tensiones e incertidumbre sin precedentes debido a los disturbios civiles generalizados y una pandemia global para llenar su propia cuenta bancaria”, dijo el agente especial del FBI, Eric B. Smith, según el comunicado de prensa.

Para recibir donaciones de manera que el donante esté exento de impuestos, existe el formulario 501 (c) (3). Page creó una cuenta en Facebook bajo esa denominación titulada «Black Lives Matter of Greater Atlanta». A través de esa plataforma Page habría estafado a los donantes por más de 450.000 dólares.

Black Lives Matter Page Owner Allegedly Used $450,000 In Donations For Personal Use, FBI Says https://t.co/GeoPVZdGOw — Daily Caller (@DailyCaller) March 16, 2021

La página fue creada en 2016. Sin embargo, la agencia de recaudación de impuestos (IRS) la inhabilitó como “sin fines de lucro” en 2019, luego que Page no presentó los documentos necesarios para mantenerla como organización benéfica exenta de impuestos.

No obstante, Facebook no inhabilitó la capacidad de recibir fondos. Pues Page no se comunicó con Facebook para dejar de exhibir la cuenta como una organización benéfica sin fines de lucro, según el comunicado de prensa. Por lo cual, Page se siguió beneficiando económicamente hasta septiembre de 2020.

Casos como el suyo no son singulares. Al contrario, existen múltiples denuncias contra la jerarquía de Black Lives Matter por beneficiarse del dinero recaudado mientras las familias de las víctimas no han recibido compensación.

En febrero de 2021 un informe publicado por Associated Press demostró que en el último año Black Lives Matter recibió 90 millones de dólares. Sin embargo, la familia de Michael Brown, el joven abatido por la policía en Missouri que desató históricas protestas de Ferguson, solo ha recibido 500 dólares.

Luego que se anunció públicamente la cantidad de dinero recaudado por Black Lives Matter, el padre de Brown exigió 20 millones de dólares como compensación.

Even before the article that @aaronlmorrison came out #Ferguson Mike Brown Sr. and many Black community members have had questions about the money #BlackLivesMatter was raising. Here is their statement pic.twitter.com/ykpGZ5Z4KJ — TheIBFA (@THEIBFA) March 2, 2021

Como él hay varios. Diez capítulos locales de BLM emitieron un comunicado denunciando que «la mayoría de los capítulos han recibido poco o ningún apoyo financiero de BLMGN desde su lanzamiento en 2013».

Black Lives Matter fue fundado por transfeministas que declaran ser marxistas entrenadas. Dentro de sus propuestas está el “socialismo racial” que propone la redistribución de la riqueza del socialismo ortodoxo combinado con la “justicia racial” que ofrece salario mínimo vital garantizado para los negros e impuestos más altos para los blancos.

En total, contradicción con el sueño de Martin Luther King Jr. de un futuro donde sus hijos serán juzgados por su carácter y no por su color de piel, Black Lives Matter propone una sociedad estratificada por un orden racial.

No obstante, entre sus propias filas no ha sabido redistribuir la riqueza. Al contrario, ha mostrado monopolizarla.