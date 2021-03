El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, podría ser destituido por las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra. A diferencia del expresidente Donald Trump, cuyos procesos de impeachment fueron liderados por el partido opositor, esta vez el mismo Partido Demócrata intenta llevar a un juicio político a uno de los suyos.

Andrew Cuomo está sufriendo lo mismo que su partido ha querido hacer contra los republicanos: expulsarlo.

Los legisladores del estado de Nueva York abrieron el jueves 11 de marzo una investigación de juicio político contra el gobernador. Su propio partido se volvió en su contra, en vista de una serie de acusaciones de acoso sexual.

El comité judicial tiene el aval de la Asamblea del Estado de investigar las denuncias de conducta indebida por parte de Cuomo, incluidas las denuncias de acoso sexual y el manejo de su administración de las muertes relacionadas con el coronavirus de pacientes en hogares de ancianos.

La decisión sentó las bases para lo que podría ser el primer esfuerzo de juicio político del estado en más de un siglo.

«Los informes de acusaciones sobre el gobernador son serios«, dijo el presidente de la Asamblea, Carl E. Heastie, un demócrata, en un comunicado, y agregó que la «investigación de juicio político» abarcará entrevistar a testigos, citar documentos y evaluar pruebas.

Resulta curioso el escarnio por parte de los legisladores cuando el Partido Demócrata postuló a Joe Biden, que fue denunciado por su secretaria (en su tiempo como senador) por presunto acoso sexual.

Incluso el movimiento #MeToo, que lideró la mayor campaña mediática contra el acoso sexual laboral, manifestó su apoyo por la acosada. Sin embargo, priorizó sacar a Donald Trump del poder por encima de su solidaridad con las mujeres acosadas.

En el caso de Biden hay un registro de fotos y videos de conductas indebidas con menores.

— Brexit is Done!!!🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@Wasps1969) January 20, 2021

Creepy Joe…promoted relentlessly by the myopic left 😎 pic.twitter.com/xmzCqtmqGF

La funcionaria estatal más prominente que exige la renuncia de Andrew Cuomo es la líder de la mayoría del Senado, la demócrata Andrea Stewart-Cousins.

El 40 % de los legisladores demócratas (59 de ellos), tanto de la Asamblea como del Senado, firmaron una declaración exigiendo que Cuomo renunciara de inmediato a raíz de las acusaciones de mujeres, incluidas asistentes actuales y anteriores, quienes lo han acusado de acoso o conducta inapropiada.

Los demócratas de mayor rango en el Congreso, como Chuck Schumer, e incluso la gobernadora de New Jersey emitieron una declaración conjunta en la que pedían al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renunciara «debido a las múltiples acusaciones de acoso sexual y mala conducta».

#Breaking: Schumer and Gillibrand Ask Cuomo to Resign (full statement)https://t.co/vCZECL0tIy

— Trish Regan (@trish_regan) March 12, 2021