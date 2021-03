La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició este miércoles 10 de marzo un proceso judicial en el que estudiará el caso «Manuela y otros vs. El Salvador». Agrupaciones feministas acusaron que el Estado salvadoreño persigue a las mujeres que cometen aborto y presentaron alrededor de 80 casos conocidos como «Las 17» para demostrarlo. Pero solo el «caso Manuela» fue admitido.

Sin embargo, la evidencia pericial muestra que los casos presentados son de mujeres que mataron a sus hijos ya nacidos, lo cual corresponde al delito de infanticidio.

#FueInfanticidio se posicionó como la tendencia número 1 en Twitter por parte de activistas nacionales e internacionales indignados por la instrumentalización de la causa.

El caso llamado «Manuela» en realidad corresponde a María Edis Hernández Méndez de Castro, quien mató a su hijo Dolores Gabriel Hernández, que nació vivo en 2008.

Dicho caso busca abrir el debate hacia la legalización del aborto en El Salvador, la nación que restringe de forma más severa dicha práctica en la región.

El caso se ha publicitado por los defensores de la legalización del aborto como un «aborto espontáneo». Sin embargo, la autopsia reveló de Dolores Gabriel murió de una hemorragia severa causada por el «arrancamiento del cordón umbilical a nivel de su base» y el perito señaló que «al parecer fue reventado de forma violenta». Además, sufrió «obstrucción mecánica de las vías superiores» por heces fecales de la fosa séptica.

Incluso personajes mediáticos como Residente de Calle 13 (músico devenido a activista que incluso ha defendido el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro) se posicionó a favor de la legalización del aborto apelando al caso de Manuela y las otras 17.

No, no es provida porque #ResidenteApoyaInfanticidios. Ser provida implica recibir a un niño, aunque no sea deseado o aunque no lo ames, porque entendés que es un ser humano y tiene tanto derecho a vivir como vos. Vivir es un derecho, no es privilegio por ser amado. https://t.co/43c6GGF1Fk

