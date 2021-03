Cada año el Día de la Mujer termina evidenciando cómo el activismo feminista está cada día más radicalizado y por ende violento.

En medio de la pandemia, el año 2021 no fue diferente. Al contrario, la violencia se exacerbó. En Ciudad de México había 1700 policías mujeres frente a 20000 activistas feministas.

Allí resultaron 81 mujeres heridas, de las cuales 62 son policías y 19 civiles, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las lesionadas, nueve policías y una civil fueron hospitalizadas. Su reporte médico es estable, según indicó la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, Marcela Figueroa, en una comparecencia ante la prensa.

No solo quienes estuvieron en primera línea resultaron afectadas. En Puebla una mujer aparece llorando, luego de que una turba feminista destruyó las ventanas de su automóvil.

También en Tijuana, una mujer descubrió su automóvil totalmente vandalizado por aquellas que dicen defenderla y luchar contra la violencia hacia la mujer.

Mediante una emotiva declaración, Ana Gabriela, la afectada, dijo:

Yo solo salgo a hacer mi trabajo (e intento hacerlo lo mejor posible).

Hoy, Día de la Mujer, un grupo de mujeres fueron a la oficina de mi trabajo a manifestarse, no miré a ninguna mujer solicitando ser escuchada, solicitando apoyo o justicia, simplemente llegaron y destrozaron todo.

Yo también soy mujer, salí de mi ciudad de origen a buscar mis sueños, me encuentro sola en una ciudad que me asusta; sin embargo, aquí sigo luchando día a día… Hoy, esas mujeres destrozaron mi carro, el cual se encontraba afuera de mi oficina. También dañaron carros de varios compañeros. Tuvimos que salirnos por atrás porque estaban rociando gasolina sabiendo que estábamos adentro.

De esto no se trata el 8 de marzo.

Estas mujeres no me representan.

Gracias “amigas” manifestantes.