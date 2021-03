La propagación del coronavirus en Estados Unidos fue lo mejor que le pudo haber pasado políticamente a la campaña presidencial del demócrata Joe Biden, según Anita Dunn, su asesora principal.

Y es que analistas concuerdan que la reelección de Trump estaba encaminada, hasta que se desató la pandemia.

El 2 de marzo salió el libro Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency (Afortunado: Cómo Joe Biden ganó la presidencia con las justas), que revela estas declaraciones.

Allí, los coautores Jonathan Allen y Amie Parnes analizan la primera obra publicada sobre el resultado electoral que terminó por remover a Donald Trump de la Casa Blanca en medio de denuncias de fraude en su contra.

Según los autores, la asesora principal de Biden, Dunn, dijo que el «COVID es lo mejor que le ha pasado (a Biden)». Ambos coinciden que «los funcionarios de campaña creyeron pero nunca lo dirían en público».

An aide on @JoeBiden's campaign said, “COVID is the best thing that ever happened to him."

That private thinking reflects what many political analysts said at the time, that the rampant pandemic undermined Trump’s solid economic achievements.

https://t.co/nItai688t3

— Washington Examiner (@dcexaminer) March 2, 2021