Facebook fue la plataforma digital con la gran mayoría de las denuncias por explotación infantil en línea, según nuevos datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) obtenidos por medio de CyberTipline, un mecanismo centralizado de información que detecta actividades sospechosas de explotación sexual de menores.

Más de 20.307.216 millones de incidentes reportados relacionados con la pornografía infantil o el tráfico (clasificados como «material de abuso sexual infantil») fueron denunciados allí en el 2020. Es decir, Facebook representó casi el 95 % de los 21,7 millones de informes en todas las plataformas.

La distancia entre Facebook y las demás plataformas es abismal. Google citó 546.704 incidentes, Twitter tuvo 65.062, mientras que Snapchat reportó 144.095 y TikTok encontró 22.692.

Facebook le cerró su cuenta a Trump de manera indefinida. Este bloqueo está siendo apelado por los abogados del expresidente frente a la Junta de Supervisión de la compañía. Sin embargo, los números reflejados por el NCMEC indican que la pornografía infantil abunda en esta plataforma en particular.

Lo que más llama la atención es que Facebook es muy rápido para censurar contenidos cuando se trata de cuestiones ideológicas, no así cuando hay abuso infantil. Un ejemplo claro estuvo el 6 de enero de este año. Desde este día, dicha empresa le suspendió de manera indefinida la cuenta al entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, luego que una turba irrumpiera en el Capitolio.

Aunque el presidente Trump llamó a la paz y el respeto, a la ley y el orden, tanto los medios masivos como los dueños de las principales redes sociales, lo acusaron de instigar a la violencia. Por ende, le negaron acceso a sus plataformas.

Pese a la acción constante de padres de familia y asociaciones de estos para exigir que Facebook baje contenidos que atentan contra la integridad de menores, demora e incluso puede llegar a permanecer, en caso que la plataforma no lo considere indebido.

En cambio para dar de baja el perfil del presidente Facebook actuó de inmediato.

La cantidad de pornografía infantil que hay en Facebook ha llegado incluso a superar a páginas de “entretenimiento para adultos” como Pornhub, RedTube y YouPorn, según informa MindGeek, la empresa matriz con sede en Canadá de sitios web pornográficos.

En total sumaron 13.229 denuncias por pornografía infantil.

Dado el sesgo ideológico que ha mostrado, Facebook ha tenido que responder ante el Senado de EE.UU. por su intervención en el proceso electoral.

El senador Ted Cruz advirtió que el abuso de poder por parte de las grandes corporaciones tecnológicas son una amenaza contra la libertad de expresión y la democracia, por lo cual los directivos de Twitter y Facebook debían declarar ante una comisión del Senado.

