El arresto de la esposa del «Chapo” Guzmán es el más reciente capítulo de su vida de telenovela.

Emma Coronel conoció a Guzmán cuando tenía apenas 17 años y se casaron el día que ella cumplió la mayoría de edad.

Están casados hace 14 años y tuvieron gemelas. Al igual que su marido, Emma Coronel Aispuro, exreina de belleza, perdió su libertad por cargos de narcotráfico.

Fue capturada en el aeropuerto de Washington, D.C., capital de EE. UU., donde lanzó una marca de ropa y actuó en un “reality show” compuesto por familiares de narcotraficantes.

The Alexandria Sheriff’s Office has released a booking photo of El Chapo’s wife, Emma Coronel Aispuro, who has been charged with drug trafficking & accused of helping her husband run his multibillion-dollar cartel and plot his escape from a Mexican prison in 2015. pic.twitter.com/veBGmSLQrv

— Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) February 23, 2021