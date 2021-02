La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que asignará recursos a crear listas negras de quienes se oponen a su agenda ideológica en materia de género, orientación e identidad sexual.

Con el fin de «nombrar y avergonzar” a gobiernos y organizaciones que critican la promoción de la ONU de la orientación sexual y la identidad de género, crearán listados con el objetivo de mostrar a los «culpables» en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

De acuerdo con el llamado a contribuciones para el informe: Género, orientación sexual e identidad de género en la página oficial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, su fin es proteger a las personas «contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género».

The #UN rights office is collecting names of anyone who opposes the LGBT agenda in any way. Politicians, religious leaders & organizations from around the world who defend life & family will likely be put on a blacklist by the UN office for "#HumanRights".https://t.co/vnSVVEo2sj

— Geopolitics & Empire (@Geopolitics_Emp) February 15, 2021