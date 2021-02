Los medios masivos financiaron a un activista de extrema izquierda que irrumpió en el Capitolio de EE. UU. el pasado 6 de enero, así lo asegura su abogado.

«Vamos a quemar esta mierda», dice en un video John Sullivan, según los fiscales a cargo del caso.

La parte acusadora cita un video que Sullivan grabó dentro del Capitolio donde pide quemar el edificio, mientras incitaba a otros que también habían irrumpido en el Congreso.

En un intento de salvar a su cliente, el abogado de John Sullivan, demostró que recibió 35000 dólares por parte de CNN y NBC a cambio de su labor periodística.

De hecho, Sullivan apareció en una entrevista con Anderson Cooper de CNN. El canal usó imágenes suyas, incluso de la exveterana de guerra, Ashli Babbitt, quien murió de un disparo en el pecho que recibió en el Capitolio.

También recibió 5000 dólares de una compañía llamada Left/Right Productions y 2500 de ABC de Australia, según los registros.

