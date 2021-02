Preservar los deportes para estudiantes femeninas se llama el proyecto de ley aprobado en Utah, cuyo objetivo es evitar que hombres biológicos participen en dichas actividades. Múltiples estados cuyo gobierno es ejercido por conservadores están aplicando la misma estrategia.

Frente a una Administración “progresista” como la de Joe Biden que impuso por decreto ejecutivo la promoción e imposición de personas transgénero en el deporte femenino, los estados con gobierno republicano buscan proteger a las niñas y adolescentes.

Alegando «prevención y lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual», la Administración Biden perjudicaría a las mujeres, tanto a nivel físico como académico.

En concreto, este decreto aprobado por el demócrata establece que «los niños deben poder aprender sin preocuparse por si se les negará el acceso al baño, al vestuario o a los deportes escolares». Es decir, los baños, que en principio son un espacio privado donde se resguarda lo más íntimo, también serán “integrados”.

Por ello, los conservadores lo rebaten y combaten. Un comité de la Cámara de Representantes de Utah avanzó un proyecto de ley que prohibiría a los atletas transgénero competir en deportes escolares solo para mujeres desde preescolar hasta el último año de educación secundaria (K-12).

Con un voto de 8 contra 6, el proyecto de ley sobre la preservación del deporte para las estudiantes fue aprobado por el cuerpo legislativo local y avanzará a la Cámara estatal para el siguiente nivel de aprobación.

El proyecto de ley de Utah «prohíbe a un estudiante del sexo masculino participar en una actividad atlética designada para estudiantes mujeres» y requiere que las instituciones educativas «designen las actividades atléticas por sexo».

“En todo Estados Unidos, hay historias de individuos que se identificaron como hombres al nacer compitiendo contra nuestras atletas femeninas”, dijo durante las deliberaciones la representante estatal republicana Kera Birkeland, entrenadora de baloncesto de una escuela secundaria, explica una nota de The Associated Press.

“Estos individuos que se identifican como hombres al nacer están batiendo récords que ninguna mujer podrá alcanzar. Están recibiendo campeonatos, títulos y becas de nuestras atletas femeninas. Decir que está pasando factura a nuestras atletas femeninas sería quedarse corto», agregó.

Selina Soule was outrun by 2 biological boys who were allowed to compete because they chose to identify as females. This kept her from qualifying for a track event where she would've been seen by college coaches. She’s upset and I don’t blame her. 1/2 https://t.co/ODESmHzXTH

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) June 22, 2019