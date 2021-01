La agenda de Joe Biden es “Made in China”, advirtió el ahora expresidente Donald Trump. Pues afirmó que en su tiempo como vicepresidente de Barack Obama favoreció al régimen comunista y perjudicó a la producción local en EE. UU. Su nominada para embajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratifica los vínculos de su Gabinete con la nación asiática.

Linda Thomas-Greenfield, quien fue secretaria de Estado adjunta para Asuntos Africanos durante la administración Obama, admitió que fue «un gran error» haber aceptado dinero de China.

El Estado chino le pagó a la nominada del presidente Biden por dar un discurso en el Instituto Confucio de la Universidad Estatal de Savannah en el año 2019.

Para entonces, Estados Unidos ya consideraba a dicho instituto una extensión de la fuerza blanda del Partido Comunista Chino.

Linda-Thomas Greenfield, Biden's nominee for U.S. ambassador to the U.N., pledged to take a tougher line against China and its push to exert influence over the organization during her confirmation hearing.https://t.co/BpccO7ioxj

— NPR (@NPR) January 28, 2021