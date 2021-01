El ahora expresidente Donald Trump se despidió de la Casa Blanca pero anunció que pronto volverá.

Trump dijo que le gustaría llamar a una nueva organización política el «Partido Patriota», según reportó The Wall Street Journal; medio que anunció haberse comunicado con personas familiarizadas con el asunto.

Además, adelantaron que habría un esfuerzo por ejercer una influencia continua después de que Trump abandone la Casa Blanca.

Durante la transición del Poder Ejecutivo aumentó la búsqueda en Internet de términos como «tercero», «nuevo partido» o «Partido Patriota» —el nombre que Trump supuestamente ha propuesto— según la plataforma de inteligencia de medios Zignal Labs.

Entre el 19 y el 20 de enero hubo 131.000 menciones en las redes sociales y sitios en línea a un nuevo partido liderado por Trump.

Bastó un solo día para que una cuenta del Partido Patriota convocara a más de 95000 seguidores.

Enseguida llegaron usuarios en masa para reportar el contenido de la página y lograron eliminar publicaciones.

I went to the site and reported it for hateful content. If enough people do that, the page will be investigated. Fingers crossed 🤞

Mientras tanto, los medios masivos como CNN advierten que Trump podría destruir el Partido Republicano en un solo paso.

Citan su discurso de despedida: «Regresaremos de alguna forma. Que tengan una buena vida».

Aseguran que esto infundió miedo en los corazones de todos los políticos republicanos, sobre todo el ahora exlíder del Senado, Mitch McConnel, quien señala que ha pasado los últimos días y semanas tratando de asegurarse de que Trump nunca regrese.

Dentro del Partido Republicano ya existe una ruptura. La posición del vicepresidente Mike Pence durante el conteo de votos del Colegio Electoral para la certificación de Biden generó duras críticas por parte de los seguidores de Trump.

Asimismo, fueron pocos los senadores republicanos que apoyaron la objeción de los resultados impulsada por Ted Cruz. Se suma a esto la derrota en Georgia que le dio el control de la Cámara alta a los demócratas, con Chuck Schumer como nuevo líder de la mayoría, en sustitución del republicano Mitch McConnell.

La Casa Blanca se negó a comentar respecto al surgimiento del nuevo partido.

Vale mencionar que el nombre generaría el primer conflicto para la creación del partido, pues ya está registrado el Patriot Party. En el estado de Florida la marca registrada la tiene un tocayo de Trump, Donald Magyar.

Sin embargo, existe la posibilidad de pactar un acuerdo o bien comprar el nombre.

El mayor reto que enfrentaría es irrumpir el sistema bipartidista. No obstante, si sus votantes son leales, Trump tendría una base dura para la fundación de la nueva organización.

Los más recientes sondeos de opinión muestran que esto podría ser así. La mayoría de los votantes de Trump aseguran que volverían a votar por él.

«A pesar de las críticas a su conducta desde el 3 de noviembre… 91 % de los votantes de Trump dicen que volverían a votar por él si hoy se celebraran otras elecciones presidenciales», tuiteó el encuestador Frank Luntz.

Despite their criticism of his conduct since November 3rd and last week, 𝟵𝟭% of Trump voters say they’d still vote for him if another presidential election were held today. pic.twitter.com/Gi4uEwJcVu

— Frank Luntz (@FrankLuntz) January 11, 2021