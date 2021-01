El temor de que surja un ataque por parte de la Guardia Nacional que impida la posesión del demócrata Joe Biden como presidente de los EE. UU. llevó al FBI a examinar a los 25000 soldados desplegados en Washington, D.C.

«Estamos en un proceso continuo, examinamos dos y hasta tres veces a cada una de las personas asignadas a esta operación», dijo en entrevista con The Associated Press, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy.

Agregó que los funcionarios están conscientes de la amenaza potencial y advirtió a los comandantes que estén atentos a cualquier problema dentro de sus filas a medida que se acerca la inauguración presidencial del demócrata Joe Biden.

Por causa de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio aumentaron las medidas de seguridad. En parte porque las fuerzas de seguridad temen que las mismas personas asignadas para proteger la ciudad durante los próximos días puedan representar una amenaza para el presidente entrante y otras personalidades importantes presentes.

El general del ejército Daniel Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, anunció que hasta el momento 12 soldados de la Guardia Nacional han sido retirados de sus deberes de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos, luego de que se detectara un comportamiento cuestionable en su pasado durante el control de seguridad.

Dos de ese grupo habían hecho comentarios o mensajes de texto inapropiados sobre la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, dijo el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman. Pero al mismo tiempo aclaró que los 12 no tienen vínculos con grupos extremistas.

Hoffman aclaró: «no nos arriesgamos». Y destacó que los comentarios de los dos presuntos extremistas fueron inapropiados.

También dijo que los miembros de la Guardia Nacional están recibiendo capacitación sobre cómo identificar posibles amenazas internas.

Inicialmente The Associated Press reportó que una investigación reveló que dos miembros de la Guardia Nacional tenían vínculos con milicias de extrema derecha, y luego aumentó ese número a 12.

No obstante, USA Today informó que no se encontró ningún complot contra Biden.

«Creo que es paranoia básicamente investigar a los miembros de la Guardia Nacional», dijo el sargento retirado Frank Yoakum a The Washington Times.

