Donald Trump abandona la Casa Blanca no sin antes proclamar el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana.

«En el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, celebramos la maravilla de la existencia humana y renovamos nuestra determinación de construir una cultura de vida en la que todas las personas de todas las edades estén protegidas, valoradas y apreciadas», exclamó Trump desde la Casa Blanca.

«Prometemos seguir hablando por aquellos que no tienen voz. Prometemos celebrar y apoyar a cada madre heroica que elige la vida. Y decidimos defender la vida de cada niño inocente y no nacido, cada uno de los cuales puede traer un amor, alegría, belleza y gracia increíbles a nuestra Nación y al mundo entero», agregó.

"Every human life is a gift to the world."

De acuerdo con el presidente Trump, el aborto le ha costado a los EE. UU. más de 50 millones de vidas.

A pesar de representar solo 12 % de la población, en la comunidad negra se registran casi la mitad (19 millones hasta 2017).

And this is 1 reason why WE LOVE THIS MAN! https://t.co/tdaVPFyHWF

— LaReginaNYFL ~ Parler/pilled.net/Gab/Discord (@LaReginaNYFL) January 18, 2021