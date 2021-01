El respaldo al presidente Donald Trump no ha bajado, ni siquiera luego de la irrupción en el Capitolio.

«A pesar de las críticas a su conducta desde el 3 de noviembre y la semana pasada, 91 % de los votantes de Trump dicen que volverían a votar por él si hoy se celebraran otras elecciones presidenciales», tuiteó el encuestador Frank Luntz.

Además, 73 % de los votantes encuestados respaldan la afirmación del presidente de que las elecciones fueron «arregladas«. Y 67 % cree que Trump sería el ganador si los votos se «contaran con precisión y justicia».

La mayoría de los encuestados cree que Antifa fue el principal responsable de la violencia en el Capitolio.

Sin embargo, frente a la pregunta si el presidente debería continuar su lucha para permanecer en la Casa Blanca, los votantes se dividieron por la mitad: 50 % dijo que debería aferrarse, mientras que 51 % dijo que debería aspirar a las elecciones de 2024.

Apenas 32 % de los simpatizantes de Trump encuestados votarían por otro candidato que no sea él. El segundo lugar lo ocupa su vicepresidente Mike Pence.

Mientras el Partido Demócrata busca destituir al presidente Trump por causa de la irrupción en el Capitolio, solo 25 % de los votantes de Trump encuestados afirmaron que el presidente era responsable de los disturbios en el Congreso, que dejaron cinco muertos.

Actualmente está bajo investigación por exceso de fuerza una de esas muertes. La simpatizante de Trump, Ashli Babbitt, murió de un disparo en el pecho a corta distancia. Ella estaba desarmada, lo cual dejaría un precedente de abuso de poder.

Babbitt fue una de las decenas de activistas que irrumpió en el Capitolio con la intención de detener la certificación como presidente del demócrata Joe Biden.

Lograron su objetivo. Pero solo temporalmente. En la noche los legisladores retomaron el proceso y reconocieron a Biden como presidente, de acuerdo con los votos del Colegio Electoral que fueron certificados. No obstante, los simpatizantes de Trump se mantienen leales.

El director de la encuestadora publicó las cifras en Twitter. Allí una usuaria responde frente al respaldo del presidente: «Por supuesto que lo haríamos (volver a votar por Trump). Tenemos la mejor economía en años (pre-Covid). No estamos en guerra con nadie y el presidente Trump ha conseguido la firma de tratados de paz históricos».

Vale mencionar que esta misma persona cerró su comentario destacando que la personalidad de Trump es pueril. Es decir, respalda al presidente no por su forma de ser sino por sus resultados.

«Apesta que tengamos que aguantar su comportamiento de estudiante de secundaria, pero en general Estados Unidos estaba en una posición de fuerza», agregó.

Bajo el mandato de Trump, EE. UU. logró la menor tasa de desempleo en la historia (3,5 %), de la mano de una reforma impositiva que convirtió a los barrios más pobres del país en zonas de oportunidad para inversiones, lo que a su vez permite mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan esos lugares.

— shawna parsons (@sgputah) January 12, 2021