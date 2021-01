El Ejército y la Guardia Nacional de los Estados Unidos se están desplegando en Washington DC, preparándose para la inauguración presidencial del 20 de enero. Si los comandantes lo determinan, podrán estar equipados con armas letales.

El despliegue de 15000 efectivos de la Guardia Nacional fue autorizado por el Pentágono para los actos de investidura de Joe Biden.

Dados los recientes acontecimientos del miércoles 6 de enero, que produjeron la muerte de al menos cinco civiles en la irrupción al Capitolio para impedir la certificación presidencial de Joe Biden, las armas no letales podrían ser reemplazadas con con armas letales para enfrentar posibles disturbios civiles.

El general de brigada David Wood dijo lo siguiente en entrevista con Yahoo News:

«No se puede ocultar el hecho de que los soldados y los aviadores tienen fuerza letal. La forma en que se apliquen esas reglas del uso de la fuerza depende simplemente del escenario y de esa situación. Vamos a intentar reducir la escala tanto como podamos [antes de tomar las armas]. La forma en que lo despleguemos dependerá de la situación y de la intención del comandante».

Wood y otros oficiales militares de alto rango también manifestaron que los eventos recientes les han hecho avanzar el despliegue previsto para el 20 de enero más rápidamente.

La autoridad final para llamar a la Guardia Nacional recae en el Secretario del Ejército Ryan McCarthy, quien ha reiterado que el uso de la fuerza letal no está fuera de la mesa.

McCarthy tendrá el mando total sobre las unidades bajo su control en los próximos días.

La militarización de las calles de EE. UU. es un tema preocupante, más tomando en consideración la muerte de Ashli Babbitt, la partidaria de Trump y veterana de la Fuerza Aérea que recibió un disparo letal en el pecho el 6 de enero en el Capitolio.

Según Catherine Herridge de CBS News, la oficina de Sherwin confirmó que abrió una investigación federal de fuerza excesiva en relación con el disparó que acabó con la vida de Babbitt.

En vista de que Babbitt al parecer estaba desarmada, no sería justificable el uso desmedido de fuerza en su contra. El tiro fatal sucedió cuando intentó trepar por una ventana rota en los pasillos del Congreso durante el motín.

Según Herridge, Sherwin ha asignado a la sección de derechos civiles de su oficina los fiscales principales en el caso, que actualmente está siendo investigado tanto por la Oficina Federal de Investigaciones como por el Departamento de Policía Metropolitana de DC.

