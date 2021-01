El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con un importante número de simpatizantes que marcharán este miércoles por los calles de Washington, D.C. para expresarle su apoyo.

Frente a las turbas de extrema izquierda de Antifa y Black Lives Matter (BLM) hay una fuerza de choque que los enfrentan: los Proud Boys.

Joe Biden se ha referido a los Proud Boys como un grupo de «supremacistas blancos», pese a que uno de sus líderes es un cubano mulato, Enrique Tarrío, y varios de sus integrantes son inmigrantes de diversas etnias y nacionalidades.

Tarrio fue arrestado por quemar una bandera de Black Lives Matter que estaba colgada en una iglesia de feligreses mayormente negros.

Como la mayoría de los cubanos en el exilio, Tarrio repudia fervorosamente al comunismo. Por ello enfrenta a BLM, una organización cuyas fundadoras se han autodenominado como «marxistas entrenadas».

One of the founders of Black Lives Matter admits “We are trained Marxists” The communists are utilizing mass media, education & emotional activism to subvert America

pic.twitter.com/MyOzbpvMTV — An0maly (@LegendaryEnergy) June 19, 2020

De hecho, una de las tres fundadoras, Opal Tometi, formó parte de un comité que condecoró a Nicolás Maduro. Ella además viajó a Venezuela para participar como observadora en las elecciones parlamentarias de 2015.

En vista de que en esas elecciones ganó la oposición, Black Lives Matter emitió un comunicado en el que calificaba como “contrarrevolucionarios” a los opositores al régimen socialista.

She is Opal Tometi, American. Born in Brookling but now based in Arizona. Co founder with Alicia Garza of the "BLM Movement" but a communist underground. She was indoctrinated in Venezuela for #Cuban and #Venezuelan socialist elites. pic.twitter.com/RnJ5Qem5oa — Annie Cascarano PARLER 👉🏼 @Anniecascarano (@Annie_Cascarano) November 15, 2020

Para quienes migran a los EE. UU., huyendo de gobiernos tiránicos como el chavista, luchar contra la imposición de políticas socialistas se convierte en un deber.

Lo mismo para los patriotas que defienden los valores de la nación que los vio nacer. Por ello, frente a la acusación de ser “supremacista blanco”, Tarrio se colocó una camiseta que dice “supremacista americano”.

Cuando Proud Boys convocó a una protesta para exigir la libertad de portar armas en Portland, una ciudad tomada por Black Lives Matter (siendo el debilitamiento de la policía uno de los objetivos de BLM), un miembro de la organización hermana Patriot Prayer fue asesinado por un integrante de Antifa.

El presidente Trump calificó como asesinato «a sangre fría» la muerte de su seguidor Aaron “Jay” Danielson por parte de un miembro de Antifa. «Portland se está yendo al infierno», agregó.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

En teoría, Black Lives Matter aboga por las vidas negras. Sin embargo, ha demostrado que solo defiende aquellas que se pierden en manos de la policía, no la vida de los policías negros asesinados durante los saqueos desatados durante las protestas promovidas por ellos, tampoco las de los comerciantes que perdieron todo a causa de los destrozos, siendo mucho de ellos inmigrantes africanos.

No obstante, la animosidad de Tarrio a hacia Black Lives Matter lo llevó a cometer un delito. Traspasó una propiedad privada, donde usurpó y quemó una de las banderas de BLM, lo que condujo a su arresto.

Fue liberado al poco tiempo, tras admitir su culpa y alegar que grupos de extrema izquierda también roban y destruyen las banderas de Proud Boys.

Pero al tratarse de una iglesia tradicionalmente negra, Asbury United Methodist Church, es posible que la organización sea juzgada por crimen de odio.

Pese a que Proud Boys ha demostrado en su accionar y en la composición étnica de su organización que no se trata de un grupo supremacista blanco, los grandes medios y el Partido Demócrata, con Biden a la cabeza, se han encargado de descalificar al grupo de esta manera, con la posibilidad de enfrentar consecuencias legales.

Enrique Tarrio the founder of Proud Boys was released out of jail 👇🏼 pic.twitter.com/mLvdWDlntU — Art TakingBack 🇺🇸 (@ArtValley818_) January 6, 2021

Además, Tarrio fue requisado y tenía municiones no permitidas en un distrito dominado por el Partido Demócrata, donde hay restricción al porte de armas.

Tarrio es de Miami, Florida, donde la regulación es menos severa. Desde allí lidera Latinos por Trump.

Aunque Tarrio recuperó su libertad, por orden de un juez, no podrá participar en la manifestación en respaldo al presidente Donald Trump este 6 de enero en Washington, D.C.

Enrique Tarrio, the leader of the far-right extremist group Proud Boys, was released from police custody on Tuesday and ordered by a judge to leave Washington, D.C. — and stay away.https://t.co/WFQlKVI0qR — NPR (@NPR) January 5, 2021

Sin embargo, anunció a través de la aplicación de redes sociales Parler que los Proud Boys «aparecerán en números récord el 6 de enero», refiriéndose a sus miembros como «el grupo más notorio de caballeros extraordinarios».

En la misma plataforma Proud Boys se están recaudando fondos para su defensa legal. Esta organización pretende presentar una contrademanda a la ciudad de Washington, D.C.