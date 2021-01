El vicepresidente Mike Pence tiene el poder de rechazar electorales elegidos de forma fraudulenta. Así lo anunció el presidente Donald Trump, haciendo referencia a lo establecido en la ley.

Los votos del Colegio Electoral se cuenta y se certifican este 6 de enero en el Congreso y el vicepresidente Mike Pence es el encargado de dirigir la sesión y contar los votos.

Para muchos, el anuncio del presidente es una forma de presionar a su binomio para que no certifique el resultado. También es una manera de dar esperanza a sus simpatizantes que se congregarán en una marcha denominada «Salvar a EE.UU.» bajo el lema «Stop the steal», (detengan el robo).

PENCE IS GOING TO SAVE AMERICA FROM FRAUD

— Rogan O’Handley 🇺🇸 (@DC_Draino) January 5, 2021