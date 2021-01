Detengan el robo, “Stop the steal”, es el nombre de la campaña con la cual los votantes del presidente Donald Trump reclaman que se invaliden los resultados que dan la victoria al demócrata Joe Biden.

El propio presidente Trump participará en la manifestación del miércoles 6 de enero, fecha prevista para que el Congreso de los EE. UU. certifique los votos emitidos por el Colegio Electoral.

Más de un centenar de legisladores republicanos (de la Cámara de Representantes) apoyarán el reclamo del presidente y sus votantes, desafiando la certificación.

Se les unirán al menos una docena de senadores republicanos. El primero en anunciar su respaldo a esta medida fue Josh Hawley de Misuri. Posteriormente, el senador Ted Cruz, de Texas, encabezó un esfuerzo al que se unieron 10 senadores más.

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021