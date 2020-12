Alrededor de un millón de musulmanes viven en campos de trabajo forzado por orden del Partido Comunista Chino, ahora busca deportarlos a Turquía.

El domingo 27 de diciembre la legislatura nominal de China ratificó el tratado de extradición, el mismo día en que se retrasó la entrega a Turquía de vacunas contra el coronavirus.

Esto desató sospechas de que los funcionarios chinos están usando la vacuna para presionar al Parlamento turco y permita el ingreso de los perseguidos.

«Beijing parece estar aprovechando no solo la posible inversión china en Turquía, sino también el suministro de vacunas Sinovac para influir en la política exterior turca», dijo el ex legislador opositor turco Aykan Erdemir, crítico de Erdogan en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

“Quizás haya algún interés económico”, añadió Isa, antes de recordar el retraso de la entrega de la vacuna esta semana. «Quizás el gobierno chino [está usando] la vacuna COVID [como] una especie de zanahoria para el gobierno turco».

Los uigur son perseguidos por su etnia y su fe. Son esterilizados y sus órganos sustraídos por el régimen comunista. Cayó la tasa de natalidad de los uigur un 24 % (en 2019) en la región de Xinjiang, lo cual permite una denuncia por genocidio, pues esto constituye una reducción considerable de la población

«Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo» encaja dentro de la definición legal de genocidio, destaca Isaac Stone del Centro de Asia Society para las relaciones entre Estados Unidos y China en una columna de opinión en The Washington Post.

“Los chinos se están esforzando mucho por entrar en las comunidades uigures turcas; ya tienen espías y todo eso”, dijo para Washington Examiner, Adrian Zenz, miembro principal de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, experto en el abuso de los uigures por parte de China. «Y ellos [ejercerán] una presión trasera significativa entre bastidores para que ratifiquen este acuerdo».

