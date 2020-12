El 24 de diciembre se convirtió en feriado federal en Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump.

“Todos los departamentos ejecutivos y agencias del Gobierno Federal estarán cerrados y sus empleados estarán exentos de sus funciones este jueves 24 de diciembre de 2020, el día antes de Navidad”, dice la orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

Hasta ahora, otros presidentes han ofrecido a los trabajadores federales medio día, pero esta orden ejecutiva les da a los empleados un día libre totalmente pagado.

Solo aquellos involucrados en «seguridad nacional, defensa u otra necesidad pública» deberán asistir al trabajo.

Este reconocimiento fue destacado entre la población cristiana, en particular la católica. Pues son los católicos quienes celebran el 24, mientras que los protestantes celebran mayormente el 25.

La población católica incluye mayormente a los migrantes de primera y segunda generación, entre ellos la primera dama, la eslovena Melania Trump.

Según CBN, canal de noticias con una perspectiva cristiana, el presidente Donald Trump entregó un mensaje elocuente a los estadounidenses, el cual se centró en el verdadero significado de la Navidad, un esfuerzo que todos los estadounidenses deberían considerar ahora que este año caótico llega a su fin.

«A todas las familias de nuestra nación, la Primera Dama y yo queremos desearles a todos una muy, muy Feliz Navidad», dijo. «Para los cristianos, este es un momento de alegría para recordar el mayor regalo de Dios al mundo. Hace más de 2000 años, el ángel Gabriel se apareció a María y le dijo: ‘No temas, tienes el favor de Dios».

«El ángel le dijo que daría a luz un niño, Jesús, que sería llamado el Hijo del Altísimo. Nueve meses después, nació en la ciudad de Belén. El Hijo de Dios vino al mundo en un humilde establo «, agregó Trump.

«Como saben los cristianos de todas partes, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador cambió la historia para siempre», declaró el presidente. «En Navidad, damos gracias a Dios, y que Dios envió a su único hijo para morir por nosotros y ofrecer paz eterna a toda la humanidad».

«Más de dos milenios después del nacimiento de Jesucristo, sus enseñanzas continúan inspirando y elevando a miles de millones de personas en todo el mundo», señaló Trump. «Sus palabras divinas aún nos llenan el corazón de esperanza y fe».

«Y los cristianos de todo el mundo todavía se esfuerzan por vivir de acuerdo con los mandamientos eternos de Jesús a sus discípulos: amarse unos a otros. Sobre todo durante este tiempo sagrado, nuestras almas están llenas de agradecimiento y alabanza al Dios Todopoderoso por enviarnos a Cristo, su hijo, para redimir al mundo».

Por último, el presidente Trump ofreció una oración para que el amor infinito de Dios sea una bendición para todos los estadounidenses.

«Esta noche pedimos que Dios continúe bendiciendo a esta nación y oramos para que le conceda a cada familia estadounidense una temporada navideña llena de alegría, esperanza y paz», concluyó.

Su hija Ivanka extendió los deseos de una feliz Navidad mediante la voz de su padre, quien además aseguró que continuará en la Casa Blanca.

Ivanka Trump puts her father Pres. Trump on speaker phone. He wishes everyone a merry Christmas and reiterates debunked claims about a rigged election. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/pxyJQnWQ8n

— Saira Anwer (@SairaWPLG) December 22, 2020