La mayoría de los jefes de Estado del mundo, de la mano con los medios masivos, reconocieron hace seis semanas a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Pero Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Jair Bolsonaro se negaron hasta no tener un resultado oficial. Finalmente accedieron.

Frente a las denuncias del presidente Donald Trump de fraude y múltiples irregularidades en las elecciones, su equipo legal todavía disputa el resultado.

Su aliado en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, se negó a reconocer a Biden. Lo mismo AMLO por la importancia que tiene para la economía mexicana la estabilidad política de su principal importador: EE.UU.

«Saludos al presidente Joe Biden con mis mejores deseos y la esperanza de que Estados Unidos siga siendo la tierra de los libres y el hogar de los valientes», tuiteó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro este martes 15 de diciembre en la tarde. «Estaré listo para trabajar con el nuevo gobierno», agregó en el hilo.

– Saudações ao Presidente @JoeBiden , com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo “a terra dos livres e o lar dos corajosos". — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 15, 2020

Resultados oficiales se certifican el 6 de enero

Sus seguidores se mostraron mayormente decepcionados y consternados frente al hecho de que el presidente habría sido presionado para reconocer a Biden, pues el resultado oficial no se certificará hasta el 6 de enero de 2021.

La página oficial del Archivo Nacional de los EE.UU. establece: La OFR (Oficina del Registro Federal, por sus siglas en inglés) publicará los resultados del Colegio Electoral después de que el Congreso cuente los votos electorales el 6 de enero de 2021.

Junto al nombre de Joe Biden aparece un asterisco. Allí aclara que se trata del presunto presidente. Es decir, todavía no se ha confirmado.

La palabra «ganador» aparece con las siglas TBD que significa To Be Determined. O sea que todavía no se ha determinado.

84 votos electorales podrían revertir el resultado electoral

Al menos 9 estados todavía no tienen sus certificaciones electorales publicadas por el Colegio Electoral, entre ellos: Colorado, Connecticut, Iowa, Kansas, Maryland, Missouri, New Hampshire, Nuevo México y Utah.

Asimismo, otros siete estados, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Nuevo México, han enviado o están en proceso de enviar dos listas de certificación de votos alternativas al Colegio Electoral.

En total, hay 84 votos electorales que podrían modificar el resultado; sumado a la batalla legal que sigue en pie por parte del equipo del presidente Trump.

AMLO felicitó a Biden con una sutil advertencia

Mientras tanto, el presidente de México le envió una carta a Biden, donde le agradece por sus actitudes positivas hacia los migrantes mexicanos y su voluntad de promover el desarrollo en el sur de México y América Central para frenar la migración hacia el exterior.

Esto último es importante, debido a que México recibe a los migrantes que llegan desde Centroamérica en su paso hacia EE.UU. Por esta razón, AMLO y Trump llegaron a un acuerdo para resguardar la frontera sur.

La felicitación de Biden incluyó una sutil advertencia, escribiendo: “Tenemos la certeza con usted en la presidencia [estadounidense] de que será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra constitución; especialmente el de la no intervención”.

Precisamente AMLO se negó a reconocer antes la presidencia de Biden alegando una política de no intervención de México en los asuntos exteriores.

Además, dijo que estaba esperando la resolución de cualquier impugnación legal; que sigue en proceso.

La prensa británica destaca cómo AMLO ha sido más cálido con Trump que con Biden. Por ejemplo, cuando AMLO fue elegido en 2018 se presentó como un compañero populista, y firmó su carta a Trump con «abrazos», en lugar del un «saludo» más formal como hizo ahora con Biden.

«Me alienta el hecho de que ambos sabemos cómo cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito», dijo a Trump. “Logramos poner a nuestros votantes y ciudadanos en el centro y desplazar al establecimiento político».

Si bien Trump sí se ha destacado por desplazar al «establishment«, al ser un «outsider«, AMLO fue parte del partido que gobernó a México por tres cuartos de siglo: el PRI y ostentó cargos públicos por años.

No obstante, al lanzarse a la presidencia desde un partido propio se anunció como una propuesta distinta.

Putin, listo para interactuar con Biden

Finalmente, uno de los últimos líderes mundial que reconoció a Biden como ganador de la presidencia de EE.UU. fue Vladimir Putin, con quien el Partido Demócrata acusó a Trump de conspirar desde las elecciones del 2016.

«Por mi parte estoy listo para interactuar con usted», dijo Putin mediante un comunicado dirigido a Biden.

Faltan casi tres semanas para que el Congreso certifique el resultado de las elecciones. Mientras tanto, Trump sigue en la batalla legal, ahora sin aliados internacionales que lo validen y con el Colegio Electoral en proceso de recibir los votos.