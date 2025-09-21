En la antigüedad, bastante después y hasta en el presente, la metodología para disciplinar a quienes hemos tenido, como seres vivientes y por tanto con virtudes y defectos, la posibilidad de analizar cuáles han sido “las regulaciones”, derivadas por acuerdos de nosotros mismos o determinadas, impuestas y acomodadas por terceros, en algunos casos como “individualidades” y en otros en «comandita». La tarea inquietante, puesto se ha percibido que en uno como en otro supuesto, siempre ha habido “un caudillo” y con toda seguridad en el tiempo por venir la sistemática prosiga.

Permítasenos precisar con la ayuda de la lingüística, al “caudillo” como “Jefe absoluto, dictador político, usualmente, militar (del latín Capitellium / cabecilla (termino para referirse a un “cabecilla” ya sea político, militar o ideológico). Ese sustantivo masculino es el que nos ha acompañado desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Pero tengamos en cuenta, también, el significado del adjetivo “comandita”: “Persona que acompaña a otra, séquito, comparsa, congregación, cofradía y “junta”. Esta última, como harto conocido, la que más nos ha gustado como “santo y remedio”, o sea, “la propiedad de curar todos los males”, frente a esa especie de “voluntad intrínseca” para la fábrica de regímenes normativos que derivan de nuestro vicio ad-infinitud para elaborarlos, al igual, que reformarlos y hasta sustituirlos. Hay suficientes evidencias, por tanto, para afirmar que la ecuación “caudillo y comandita” no nos ha sido beneficiosa.

El caudillismo ha dejado huellas profundas en los países que han pasado por las marqueterías para ser tales, pues, quienes han presumido de ebanistas han actuado asistidos por “la ecuación caudillista y comanditaria” y nunca por serias intenciones. La réplica a la consigna ¡arbitraremos una república real, beneficiosa, justa y necesaria! ha sido en muchas ocasiones poco convincente, por lo que las reacciones suelen generarse con posterioridad en aras de restablecer lo descompuesto y para que nos salvemos, por lo menos, algunos, del “cataclismo”. Las tentativas, tengamos en cuenta, que han sido muchas, circunstancia que altera la confianza de los pueblos, hasta el extremo de que más de uno pierde la esperanza. Venezuela, como casi toda América Latina, no ha escapado, por el contrario, ha sido víctima para su mala suerte de “la ecuación” y de una diversidad de tentativas para desestimarla. La hemos inducido, entre unos y otros, a la “caterva”. En el “maremágnum”, término al cual los diccionarios atribuyen dos significados: 1. abundancia, grandeza o confusión y 2. Muchedumbre confusa de personas o cosas. Mas de un capítulo de nuestra historia lo revela. Los países suramericanos de hoy, es inocultable, no están preñados de satisfacciones y tanto en el contexto interno, como en el internacional. Pero, ademas, la preñez, con muy contadas excepciones, tampoco se percibe y por muy eficiente que sea el ginecólogo.

En el contexto venezolano ha de hacerse referencia, entre otros episodios, a una diversidad de ciclos reveladores, en un sin número de ocasiones, de una abigarrada anarquía que como que portáramos en nuestras tuétanos y la cual nos ha inducido a rechazar a los buenos pocos momentos y abrazar unos cuantos, por no decir, la totalidad de los restantes, en un alto porcentaje, los inadecuados. Da la impresión, por cuanto es cuesta arriba negar, que no nos ha ido del todo bien con la independencia.

En un interesante trabajo de investigación titulado “Nuevos significados de la democracia que a partir de 1999 se pretende construir en Venezuela”, de la autoría de Ingrid Karina Núñez y Nila Leal González, destacadas profesoras de la Universidad del Zulia, quienes proponen a esa democracia asumen la condición de ciudadanos deliberando, como sujetos portadores de derechos y deberes, en aras de influir en las decisiones públicas, procurando el mejoramiento de su calidad de vida. Los valores democráticos fundamentales que se propician son: la igualdad, la solidaridad, la no discriminación y el bien colectivo. El análisis prosigue con el aserto de que se asume “la democracia participativa», un sistema de gobierno que permite la participación en la toma de decisiones, la deliberación y el control de la gestión pública. En definitiva, la formulación, evaluación y vigilancia de las políticas públicas. No ha de limitarse solamente a la elección de los gobernantes y mantenerse alejada de la cooptación de los partidos políticos y de la organización gubernamental. A pesar de todas las circunstancias descritas y los obstáculos que las dificultan, las académicas reiteran, “a partir del orden constitucional del 99 se construirá un nuevo sujeto para viabilizar sus demandas a través de las organizaciones sociales, una derivación de la participación ciudadana. A las profesoras ha de felicitárseles, pero advirtiéndoseles que en el mundo de las ciencias sociales la dicotomía entre “teoricismo y realismo” no debe dejarse de lado.

Los regímenes políticos no son estáticos, les tipifica más bien un permanente dinamismo, cuya veracidad no es difícil constatar en las relaciones entre unos y otros, enrumbados en una feroz competencia a fin de que se les respete como “potencias mundiales”, pero, también, en el contexto interno, o sea, sus habitantes, tanto corporativamente, como individualidades. The media revela “Pie en pared frente a agresiva políticas arancelarias sin precedentes en la era moderna. En contraste con actitudes conciliadoras a fin de evitar un choque comercial de consecuencias indescifrables —pero graves, muy graves—. Un ramillete de potencias emergentes, todas ellas pertenecientes al grupo de los BRICS, sí está plantando cara. China y Estados Unidos en procura de un entendimiento con ocasión de “la guerra arancelaria”. Evidencias para el buen entendedor de que “gobernar es cosa seria”.

Pero, también, ha de admitirse que tanto la independencia como el autogobernarse son temas difíciles. En Argentina, país que llegó a ser tanto la primera economía como el granero más grande del mundo, después de la ruina generada por los mismos “pibes” enredados en el denominado “peronismo”, desastrosa concreción de “un populismo a mansalva”, surge el partido “La Libertad Avanza” y la escogencia de Javier Milei como primer mandatario, enredado entre la denominada “libertad de mercado” y “la motosierra” que exhibiera en la campaña electoral hoy con una determinante necesidad de por lo menos “un motor nuevo”.

El escepticismo, para la lingüística, “doctrina que consiste en afirmar que 1. La verdad no existe o 2. Que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla”, nos lleva a preguntarnos: ¿Será acaso el enemigo que nos conduce al pesimismo o el “pana” a la realidad? La respuesta pareciera encontrársele en el libro “La rebelión en la Granja”, de George Orwell, con respecta al cual el escritor Jesús Carrasco expresa que el británico nos dejó un texto que se lee como una advertencia contra cualquier totalitarismo y como una defensa de la independencia, de la inteligencia y sobre todo de la humanidad. Copiando a Carrasco “El hecho de que, como ciudadanos, asistamos cada día a similares estrategias en política explicaría, por sí solo, la vigencia del libro. Donde ponía “celebraremos siempre elecciones primarias porque somos demócratas”, ahora dice “elegiremos a quien le convenga al líder del partido porque eso es lo mejor para todos”. En este sentido y habiendo descrito de un modo tan preciso el recorrido que de principio a fin sigue cualquier totalitarismo, el libro funciona hoy como una advertencia, igual que en 1945 y que, posiblemente, en 2025. Estos son los signos que anteceden al dominio: tened cuidado, parece decirnos Orwell. “Y esos símbolos, basta con levantar un poco la vista y observar, proliferan hoy por todos los rincones del globo como una señal de lo que puede venir a continuación”.

Finalicemos teniendo presente que este ensayo trae a colación el significado de palabras que en él se mencionan, entre otras, “maremagno”: desorden, confusión, alboroto, barullo, lío jaleo, follón, desorganización, morondanga, burundanga, pero, adicionalmente, “caudillo” (en latín: capitellium, «cabecilla»), un término empleado para referirse a un “líder” (político, militar o ideológico).

Aunque en un sentido más amplio, como leemos, se utiliza, también, para cualquier persona que haga de guía de otras en cualquier terreno. Finalmente se agrega que el uso que se le ha dado a la palabra caudillo ha sido por su determinante connotación política, evidencia de lo cual es “el Collage” con algunos caudillos en nuestro continente: Vicente Guerrero (México), Bernardo O’Higgins (Chile), Manuel Dorrego (Argentina), José Martí (Cuba), Gabriel García Moreno (Ecuador) y Agustín Gamarra (Perú).

Permítasenos concluir invitando al lector a que nos ayude a interpretar con objetividad, nuestras dificultades para no haber alcanzado el calificativo de “Una Patria Grande”.