Porque sí, nunca pasa nada. 30 candidatos asesinados y no pasa nada. 96 mesas de votación que no van a poder abrirse en las elecciones del domingo 2 de junio, y no pasa nada. Más de 50.000 personas que tendrán que desplazarse para votar, y no pasa nada.

El broche de oro para un sexenio donde se ha asesinado a más gente que en el anterior, y que ha hecho del “no pasa nada” su verdadera política frente a la violencia. Lo que empezó con un “abrazos frente a balazos” ha acabado convirtiéndose en “mejor miremos a otro lado”.

Hay que decir bien alto y bien fuerte que esto no es normal. Que no puede ser algo a lo que acostumbrarse, y que no es inevitable. Que la violencia puede vencerse.

Pero para eso, el primer paso es reconocer que es un problema y que hay que hacerle frente. Justo lo que no parece que haya hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Veremos si su sucesora y previsible ganadora de la elección, Claudia Sheinbaum, se lo toma en serio o no. Sería un buen punto para empezar a tomar distancia con su antecesor. En la Ciudad de México parece que sí hizo algunas cosas para acabar con la violencia y el crimen organizado. Hubiera sido bueno escuchar algo relevante de ella sobre el tema en la larga campaña presidencial.

Pero claro, para eso tendría que haberla hecho. Su objetivo durante estos meses ha sido que no hubiera campaña. Y lo ha conseguido.

Sheinbaum ganó la elección el pasado mes de septiembre, cuando el dedo de López Obrador la designó como candidata. Lo que hemos vivido estos meses ha sido una simulación, donde todo el mundo simulaba que estaba pasando lo que en realidad no estaba pasando. Ni hubo debates electorales, ni hubo spots, ni hubo campaña de ningún tipo. Sólo se simuló que la había.

El próximo lunes empieza un nuevo México. Las cartas volverán a repartirse y, entonces sí, comenzará la verdadera campaña: la del año 2030. Donde ya no habrá López Obrador, y donde la oposición podrá medir, de verdad, tanto a Morena como el desempeño de Sheinbaum en la Presidencia. Tienen tiempo para organizarse y aprender de sus errores.