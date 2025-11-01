Mientras Estados Unidos duplicaba la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 25 a 50 millones de dólares e iniciaba el despliegue contra los carteles del narcotráfico en el Caribe, PDVSA intentaba levantar las exportaciones de petróleo venezolano a puertos estadounidenses con la entrada en vigencia de la nueva licencia limitada otorgada por Washington a Chevron, aunque con poco éxito hasta el momento.

Transcurría el mes de agosto cuando el Pentágono envió sus primer buques a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela y los despachos de crudo a EEUU empezaban a aumentar luego del peor mes en seis años. De tan solo 175.000 barriles enviados en julio –como consecuencia de la cancelación de la anterior licencia a Chevron– se pasó a 1.205.000 barriles en agosto, de acuerdo con las últimas cifras divulgadas por la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés).

Si bien esto representa un alza considerable, pues en términos de barriles diarios se incrementaron de 5800 a 40000, no deja de ser un cifra muy baja si se compara con el promedio por día registrado en diciembre y enero, por ejemplo, cuando se ubicaba por encima de 300.000 barriles. Sigue siendo la segunda más baja de los últimos seis años. Y ni hablar de los años anteriores a la llegada del chavismo al poder, cuando Estados Unidos recibía más de 1,5 millones de barriles de petróleo venezolano por día.

Los números de agosto de 2025 siguen manteniéndose por debajo de las cifras de enero de 2023, cuando el anterior gobierno demócrata de Joe Biden reanudó la compra de petróleo venezolano con el otorgamiento de una serie de licencias a compañías petroleras como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, que comenzaron desde cero en ese mes luego de una paralización total de tres año y medio debido a las sanciones impuestas en 2019 por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.