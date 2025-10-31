Las probabilidades de un bombardeo por parte de Estados Unidos en Venezuela se elevan a su máximo nivel. Ya no se trata solo de predicciones de casas de apuestas, que han aumentado este viernes. En las últimas horas se ha registrado un incremento en los precios del petróleo ante la inminencia de los ataques que la prensa estadounidense espera en «cuestión de días o incluso horas». No hay divergencias. Los grandes medios de Estados Unidos coinciden en que la ofensiva en tierra, como ha anunciado el presidente Donald Trump, está por comenzar. A estos reportes se suma la posición de ataque en que se habrían ubicado los buques desplegados por el Pentágono en el Caribe desde hace poco más de dos meses y la llegada en un par de días del portaviones USS Gerald Ford, el más grande de EEUU.

«La Administración Trump ha decidido atacar instalaciones militares en Venezuela, y los ataques podrían producirse en cualquier momento», publica este viernes el Miami Herald citando fuentes con conocimiento en la información. Se trataría de la segunda fase del operativo contra el narcotráfico ordenado por la Casa Blanca, con el foco puesto sobre Venezuela y el Cartel de los Soles, que de acuerdo con la justicia estadounidense dirige el dictador Nicolás Maduro, por quien Washington duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura justo antes de iniciar este despliegue.

Este medio agrega que «los objetivos, que podrían ser atacados desde el aire en cuestión de días o incluso horas, también buscan desarticular la jerarquía del cártel». Y aunque las fuentes no ofrecieron información precisa sobre la posible intención de derrocar a Maduro, uno de los informantes hizo una afirmación que parece apuntar en esa dirección. «Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera».

Objetivos identificados

Apenas unas horas antes, el Wall Street Journal había publicado que el gobierno estadounidense ya tiene identificados sus objetivos en Venezuela, asomando así un inminente bombardeo a «instalaciones militares utilizadas para el narcotráfico». Entre estos objetivos estarían «puertos y aeropuertos controlados por las fuerzas armadas que presuntamente se utilizan para el tráfico de drogas», precisó uno de los informantes al WSJ, quien agregó que más específicamente estarían en la mira «instalaciones navales y pistas de aterrizaje».

Si bien el presidente Trump no habría tomado la decisión de realizar bombardeos en Venezuela hasta el jueves en la noche, cuando se publicó este artículo del WSJ, las fuentes adelantaron que la intención de esta fase cuando se decida proceder tiene el propósito de enviar un mensaje a Nicolás Maduro que no es otro que acelerar su salida del poder: «Es hora de que renuncie».

También el New York Post citó fuentes que proporcionaron la misma información. «Estados Unidos está preparado para lanzar ataques contra bases militares venezolanas mientras el presidente Trump intensifica la presión sobre el dictador narcoterrorista del país, Nicolás Maduro, en un momento en que el gobierno trabaja para desarticular las operaciones de narcotráfico y delictivas del régimen». A esto agrega el medio neoyorquino que «Maduro está llegando a su fin y una Venezuela libre y próspera está amaneciendo (…) en cuestión de días, Maduro solo existirá en el pasado y en el juicio de la historia».

Los ataques contra objetivos en tierra dentro de Venezuela representarían una escalada en el conflicto que no tendría vuelta atrás, luego de haberse limitado hasta el momento a bombardeos a una docena de embarcaciones con droga, que han dejado al menos 43 muertos calificados por Washington como «narcoterroristas».

Las posiciones de los buques y el portaviones USS Gerald Ford

Las señales indican que la ofensiva estaría por ocurrir. Desde que el Pentágono anunció la incorporación del portaviones USS Gerald Ford a este operativo, el cual se encontraba en el mar Adriático frente a la ciudad croata de Split, se precisó que le tomaría aproximadamente 10 días llegar al Caribe. Ya ha pasado una semana. Se espera entonces que pueda estar frente a las costas venezolanas en apenas un par de días.

Mientras tanto, dos de los buques desplegados en la región, USS Iwo Jima y el USS Gravely, se habrían posicionado a una distancia de ataque a Venezuela, según asegura Newsweek con base a la observaciones de imágenes satelitales. Este último buque estuvo cinco días en Trinidad y Tobago, pequeño país insular separado de Venezuela por apenas once kilómetros en el punto más cercano. Justamente este jueves se anunció que dejó el puerto trinitense, como estaba previsto, sin ofrecerse detalles de su destino.

El escueto «no» de Trump: ¿Descarte o estrategia?

Por el momento no hay confirmación oficial sobre los bombardeos a Venezuela en los que coinciden varios medios estadounidenses. Por el contario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con un escueto «no» cuando fue consultado por los periodistas al respecto a bordo del Air Force One, sin agregar detalles.

Sin embargo, el mandatario republicano se caracteriza por ser impredecible e incurrir en contradicciones en muy corto tiempo -involuntarias o premeditadas- como cuando negó los bombardeos a las centrales nucleares de Irán, que ocurrieron tres días después o, incluso en lo referente a Venezuela, cuando reveló en una rueda de prensa que había hablado por teléfono con María Corina Machado para felicitarla por el Premio Nobel de la Paz y al día siguiente dijo que no sabía quien era ella o cuando negó el sobrevuelo de dos bombarderos B-52 muy cerca de las costas venezolanas, lo que por otro lado confirmaban radares de seguimiento de aeronaves.