El senador Iván Cepeda se convirtió este domingo oficialmente en el candidato presidencial por el petrismo para las elecciones de 2026, tras conseguir 64,7 % de los votos en la consulta del oficialista Pacto Histórico sobre la exministra Carolina Corcho, quien se quedó con 29,1 % de respaldo, de acuerdo con los resultados divulgados por la Registraduría de Colombia.

Pese a haberse retirado en la recta final, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aparece con 6 % de los votos que habría recibido por parte de personas no informadas sobre su renuncia o que no quisieron apoyar a ninguno de los otros dos candidatos.

En cuanto a la participación, se proyecta que votaron poco más de dos millones de colombianos en todo el país en la interna del Pacto Histórico, que inicialmente contaba con una decena de aspirantes que se fueron retirando en el camino por distintas razones.

Iván Cepeda, de 63 años, es un filósofo que se dio a conocer por su rol como facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en el Acuerdo de 2016. Ha sido muy polémico por su relación con líderes de esta narcoguerrilla, por lo que desde la oposición muchos lo han calificado como «el candidato de las FARC». Como legislador se ha destacado como copresidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro de la delegación negociadora del Gobierno con la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Recientemente se anotó como su mayor logro para la izquierda haber enfrentado en tribunales al expresidente Álvaro Uribe y haber sido quien consiguió que fuera condenado en primera instancia por un caso de supuesto soborno. Sin embargo, Uribe fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que, en cierta manera, parecía golpear su imagen de «héroe» que había ganado el senador dentro del antiuribismo. Con estos resultados, todo indica que el discurso de victimización le permitió mantener su preferencia por encima de la exministra Corcho.